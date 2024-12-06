إسماعيل الهاشمي نائباً لرئيس «آسيوي البادل»



دبي (الاتحاد)



اختار الاتحاد الآسيوي للبادل، إسماعيل الهاشمي، النائب الثاني لرئيس اتحاد البادل، نائباً أول لرئيس الاتحاد الآسيوي لمدة 4 سنوات، وجاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد في العاصمة القطرية الدوحة.

ويأتي اختيار الهاشمي تأكيداً على ثقة المنظمات القارية والدولية بدولة الإمارات، ممثلة بكوادرها ذات الكفاءة في شتى المجالات، ومنها البادل، إذ يتولى الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد البادل، منصب الرئاسة الفخرية للاتحاد العربي، كما أطلقت الإمارات أول بطولة عربية للمنتخبات عام 2023.

وارتبط اسم الإمارات بالتفوق والتميز مع رياضة البادل، بعدما أصبحت الدولة وجهة رئيسة لاحتضان أكبر وأهم البطولات، ومنها بطولة العالم عام 2022، ودبي بريميير بادل بمشاركة نخبة المصنفين الأوائل، إلى جانب الزيادة الكبيرة والمتواصلة في أعداد الممارسين والأندية الخاصة بهذه الرياضة ذات النمو والتطور المتسارع في الدولة.

كما حقق منتخبنا إنجازاً تاريخياً، بحصوله على المركز الخامس في بطولة العالم التي احتضنها قطر هذا العام، في أفضل نتيجة لمنتخب عربي في «المونديال».

ويملك إسماعيل الهاشمي خبرات رياضية كبيرة، ويشغل أيضاً منصب عضو مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي.

وتوجه الهاشمي، بالشكر إلى مجلس إدارة الاتحاد الآسيوي للبادل، على هذه الثقة، مؤكداً أن المنصب هو تكليف لمضاعفة الجهود، من أجل العمل على تطوير رياضة البادل في القارة، وتسخير الخبرات الإماراتية التي أصبحت رائدة عالمياً في هذه الرياضة.

وأكد الهاشمي أن دعم الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، يقف أساساً للنجاحات التي تحصدها لعبة البادل على الصعد كافة، من خلال الانتشار وزيادة حجم الممارسة، وتطور المستويات، وارتقاء مسيرة المنتخبات للرجال والسيدات والناشئين في رؤية تشمل جميع عناصر البادل، للعمل، وفق استراتيجية طويلة الأمد لمواصلة النجاحات في المستقبل.