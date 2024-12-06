الجمعة 6 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

إسماعيل الهاشمي نائباً لرئيس «آسيوي البادل»

إسماعيل الهاشمي نائباً لرئيس «آسيوي البادل»
6 ديسمبر 2024 14:50

 
دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
محمد بن راشد يصدر قراراً بتعيين مروان بن غليطة مديراً عاماً لبلدية دبي
رئيس الدولة والرئيس القبرصي يبحثان هاتفياً علاقات التعاون والتطورات الإقليمية


اختار الاتحاد الآسيوي للبادل، إسماعيل الهاشمي، النائب الثاني لرئيس اتحاد البادل، نائباً أول لرئيس الاتحاد الآسيوي لمدة 4 سنوات، وجاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد في العاصمة القطرية الدوحة.
ويأتي اختيار الهاشمي تأكيداً على ثقة المنظمات القارية والدولية بدولة الإمارات، ممثلة بكوادرها ذات الكفاءة في شتى المجالات، ومنها البادل، إذ يتولى الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد البادل، منصب الرئاسة الفخرية للاتحاد العربي، كما أطلقت الإمارات أول بطولة عربية للمنتخبات عام 2023.
وارتبط اسم الإمارات بالتفوق والتميز مع رياضة البادل، بعدما أصبحت الدولة وجهة رئيسة لاحتضان أكبر وأهم البطولات، ومنها بطولة العالم عام 2022، ودبي بريميير بادل بمشاركة نخبة المصنفين الأوائل، إلى جانب الزيادة الكبيرة والمتواصلة في أعداد الممارسين والأندية الخاصة بهذه الرياضة ذات النمو والتطور المتسارع في الدولة.
كما حقق منتخبنا إنجازاً تاريخياً، بحصوله على المركز الخامس في بطولة العالم التي احتضنها قطر هذا العام، في أفضل نتيجة لمنتخب عربي في «المونديال».
ويملك إسماعيل الهاشمي خبرات رياضية كبيرة، ويشغل أيضاً منصب عضو مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي.
وتوجه الهاشمي، بالشكر إلى مجلس إدارة الاتحاد الآسيوي للبادل، على هذه الثقة، مؤكداً أن المنصب هو تكليف لمضاعفة الجهود، من أجل العمل على تطوير رياضة البادل في القارة، وتسخير الخبرات الإماراتية التي أصبحت رائدة عالمياً في هذه الرياضة.
وأكد الهاشمي أن دعم الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، يقف أساساً للنجاحات التي تحصدها لعبة البادل على الصعد كافة، من خلال الانتشار وزيادة حجم الممارسة، وتطور المستويات، وارتقاء مسيرة المنتخبات للرجال والسيدات والناشئين في رؤية تشمل جميع عناصر البادل، للعمل، وفق استراتيجية طويلة الأمد لمواصلة النجاحات في المستقبل.

الإمارات
البادل تنس
اتحاد البادل تنس
قطر
الدوحة
آخر الأخبار
«تشيسنغ دريمز».. أغنية تجمع القلوب وتدعم أصحاب الهمم
الترفيه
«تشيسنغ دريمز».. أغنية تجمع القلوب وتدعم أصحاب الهمم
اليوم 16:28
فوز جودي والكسندرا في دولية الحبتور للتنس
الرياضة
فوز جودي والكسندرا في دولية الحبتور للتنس
اليوم 16:19
عمرو يوسف.. «درويش» مغامر
الترفيه
عمرو يوسف.. «درويش» مغامر
اليوم 16:00
بسمة.. تكسر قيود الظلم
الترفيه
بسمة.. تكسر قيود الظلم
اليوم 15:56
الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان تشارك في الحملة الدولية لمناهضة العنف ضد المرأة والفتيات
علوم الدار
الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان تشارك في الحملة الدولية لمناهضة العنف ضد المرأة والفتيات
اليوم 15:38
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©