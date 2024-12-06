فوز جودي والكسندرا في دولية الحبتور للتنس



دبي (الاتحاد)

دخلت بطولة تحدي الحبتورالدولية الـ 27 لتنس السيدات مراحلها الحاسمة بإقامة منافسات نصف النهائي للفردي والزوجي يوم غد، فيما خصص يوم الأحد لنهائي البطولة، إلى جانب نهائي البطولة المحلية المفتوحة، وأسفرت المواجهات عن فوز مقنع للبريطانية جودي بارتيش على منافستها الفرنسية اماندين هيث بمجموعتين مقابل مجموعة، فيما حولت الفليبينية الكسندرا ايللا المصنفة الرابعة خسارتها في المجموعة الأولى بثلاثة أشواط مقابل ستة أشواط أمام منافستها اليابانية كيوكا اوايورا، لتفوز بمجموعتين متتاليتين.

من ناحية أخرى، أشاد الحكم الدولي المصري رامي عبد الحليم بالتنظيم الرائع الذي تشهدة بطولة تحدي الحبتور لتنس السيدات، وقال الدولي المصري إنه يشارك للمرة العاشرة في إدارة منافسات البطولة كحكم كرسي، وسبق له المشاركة كحكم في بطولات جراند سلام الأربع أميركا المفتوحة وفرنسا النفتوحة وأستراليا المفتوحة وويمبلدون، إلى جانب دورة طوكيو الأولمبية 2020.

من جانب آخر، أهدت اللجنة المنظمة اللاعبة البلجيكية صوفيا كاستولس جائزة تذكارية، تقديراً لها كأفضل اللاعبات الصاعدات المتأهلات من الدور التاهيلي، وكونها الأفضل في عروضها في الدور الرئيس.