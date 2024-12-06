آمنة وحمدة تعودان إلى «مرسى ياس» في نهائي «أكاديمية الفورمولا-1»

أبوظبي (الاتحاد)



تستعد السائقتان الشابتان، آمنة وحمدة القبيسي، للعودة إلى حلبة مرسى ياس للمشاركة في سباق الجولة السابعة لبطولة أكاديمية «الفورمولا-1» لعام 2024، سلسلة سباقات المقعد الواحد العالمية، والذي يقام على هامش «النسخة 16» لسباق جائزة أبوظبي الكبرى لـ «الفورمولا-1» في أبوظبي.

وانطلقت مسيرة الشقيقتين الإماراتيتين تحت مظلة أكاديمية ياس هيت للسباقات، برنامج تطوير مهارات سائقي رياضة سباقات السيارات في العاصمة أبوظبي، حيث طورتا مواهبهما في الرياضة على مسار حلبة مرسى ياس، لتحجز كل منهما مقعدها مع أحد أكثر الفرق منافسة في بطولة أكاديمية «الفورمولا-1» وتصبحان سفيرتين رسميتين لأكاديمية ياس هيت للسباقات، الأمر الذي يجسّد رؤية الإمارات لرعاية وتطوير المواهب الرياضية الشابة.

وكانت حمدة القبيسي قد تعاقدت مع ريد بول ريسينج للتسابق لمصلحته في موسمه الأول ضمن بطولة أكاديمية «الفورمولا-1» 2024، حيث قدمت المتسابقة الإماراتية البالغة من العمر «22 عاماً» أداءً متميزاً طوال الموسم، والذي تكلل بأداء بارز في السباق قبل الأخير من البطولة في حلبة لوسيل في الدوحة، حيث أنهت السباقين الأول والثاني في المركزين الرابع والخامس على التوالي.

ومن جانبها، تسابق آمنة القبيسي في بطولة أكاديمية «الفورمولا-1» لمصلحة فريق فيزا كاش آب ريسينغ، إذ أظهرت المتسابقة الإماراتية ذات الـ24 عاماً أداءً مذهلاً أثار إعجاب الجماهير والمنافسين وذلك بفضل مهارتها وتصميميها على مضمار السباق، وذلك بعد تحقيقها عدد من النقاط على مدار البطولة.

وعن عودتها للمنافسة في حلبة مرسى ياس خلال سباق جائزة أبوظبي الكبرى لـ «الفورمولا-1» لعام 2024، قالت آمنة القبيسي: «بدأت مسيرتي في عالم السباقات قبل 10 أعوام في حلبة مرسى ياس مع سباقات الكارتينج، وتدرجت في التطور من المنافسات على المستوى الوطني، وانتقلت إلى فئة الناشئين وثم الكبار، لتكون الخطوة التالية في فئة «الفورمولا-4» وفخورة بكوني سفيرة لفريق ياس هيت للسباقات، حظيت بدعم الفريق الذي ساعدني بتطوير مهاراتي، وتلقيت معه التدريب والرعاية، إنه برنامج رائع يساعد السائقين الصغار في رياضة الكارتينج على تطوير قدراتهم صعود السلم إلى الفئات الأعلى.

من جانبها، قالت حمدة القبيسي: «إن السباق على أرض حلبة مرسى ياس يعد تجربة فريدة من نوعها بالنسبة لنا كنساء إماراتيات، إذ أن تمثيلنا الإمارات وفريق ياس هيت للسباقات على الساحة العالمية فرصة رائعة للغاية، ونتطلع إلى إنهاء الموسم بأفضل أداء ممكن بالنسبة لفريقينا، وذلك بحضور الأصدقاء وأفراد العائلة إلى جانبنا».

تشارك المتسابقة البريطانية لوجان هانا في أكاديمية «الفورمولا-1» باعتبارها «وايلد كارد»، بدعم ياس هيت للسباقات، وتقود المتسابقة البالغة من العمر 20 عاماً في ختام البطولة في أبوظبي.

تقام الجولة الأخيرة من بطولة أكاديمية على هامش بطولة جائزة أبوظبي الكبرى لـ «الفورمولا-1»، والتي تضم أيضاً نهائي موسم بطولة «الفورمولا-2» للعام وجولة كأس «الفورمولا-4» الشرق الأوسط.