«الاتحاد» في قلب «مرأب صيانة» ويليامز بـ «فورمولا أبوظبي»

مصطفى الديب (أبوظبي)



نظم ويليامز المشارك في بطولة العالم لسيارات «الفورمولا-1» جولة إعلامية داخل «جراج» الفريق بمنطقة الصيانة في حلبة مرسى ياس التي تستضيف سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى «الجولة الأخيرة من بطولة العالم لـ «الفورمولا-1»، لتعريف الإعلاميين بما يقوم به الفريق داخل مرأب الصيانة أثناء وقبل وبعد السباق.

وشرحت إيما مديرة قسم الضيافة ما يحدث بالتفصيل داخل أروقة عمل الفريق العريق، مؤكدة أن كل سائق من الفريق له كبير مهندسين وله فريق ميكانيكي خاص به يعمل قبل وأثناء السباق في أي جولة من جولات بطولة العالم.

وأكدت مديرة الضيافة بـ «ويليامز» أن الفريق يصحب معه في كل جولة 30 طناً من المعدات الخاصة.

وشرحت ما يقوم به كل مهندس قبل السباق، حيث يجهز السيارة بشكل جيد للغاية، من أجل راحة السائق، خاصة فيما يخص الانطلاقة الأولى، وشدد على أنه بمجرد انطلاق أي سباق يتم نقل 263 نقطة بيانات، من خلال فريق العمل المتخصص على الأرض إلى فريق العمل بالمقر الرئيسي خارج الحلبة، حتى يتسنى له وضع الخطط والاستراتيجيات لمسار الفريق خلال السباقات.

ونوهت إلى أن «ويليامز» اعتاد أن يكون سائقه بورتيليتو في الجناح الأيمن من مرأب الصيانة، فيما يتخذ ألبين السائق الثاني للفريق الجناح الأيسر من المرأب.

وشرحت مديرة الضيافة في «ويليامز» لوحة الشرف التي تزين مدخل الجراج بها السنوات التي تُوج بها الفريق ببطولة العالم، وأسماء السائقين الذين تُوجوا باللقب منذ أن دخل الفريق هذه البطولة العالمية الكبرى.

وأكدت إيما في تصريح خاص لـ «الاتحاد» أن خطوات عمل الفريق في كل سباق تتغير حسب مسار، ووضع الفريق في الترتيب العام، مؤكدة أن سباقات «الفورمولا-1» تتطلب المزيد من الجهد والدقة المعلوماتية، لاسيما أن المعلومة تقود مدير الفريق إلى توجيه محدد للسائقين على المضمار.

وعبرت إيما عن سعادتها بالتواجد مع الفريق على مضمار حلبة مرسي ياس، مؤكدة أن السباق الختامي لبطولة العالم له خصوصية شديدة لدى كل فريق وسائق، حيث يريد الجميع ختام الموسم جيداً على مستوى الترتيب والأداء.