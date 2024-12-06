مارتينز يسجل «أسرع زمن» في «الفورمولا-2»

أبوظبي (الاحاد)



سجل فيكتور مارتينز، سائق فريق آرت جراند بري، أسرع زمن في التجارب التأهيلية الأخيرة لبطولة «الفورمولا-2» على حلبة مرسى ياس، منتزعاً مركز الانطلاق الأول من متصدر ال الترتيب العام جابرييل بورتوليتو.

وسجل مارتينز زمناً 1:35.745، متقدماً بفارق 0.035 ثانية على بورتوليتو، سائق فريق إنفيكتا ريسينج، ويبدأ بورتوليتو، المتصدر الحالي للبطولة، السباق القصير «السبرينت» السبت أمام منافسه المباشر على اللقب إيزاك هاجار.

وحلّ إستونيا بول آرون من فريق هايتك بولس-إيت في المركز الثالث، ليبدأ من الصف الثاني بجانب الفرنسي إيزاك هاجار، سائق فريق كامبوس ريسينج، الذي يحتل المركز الثاني في الترتيب العام بفارق نصف نقطة خلف بورتوليتو، ما يزيد من وطيس المنافسة على لقب البطولة.

من المقرر انطلاق سباق السبرينت في الساعة الرابعة والربع مساء السبت، بينما يختتم الموسم منافساته يوم الأحد بالسباق الرئيسي الذي ينطلق في الساعة الواحدة و25 دقيقة بعد الظهر.