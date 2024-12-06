الجمعة 6 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

مارتينز يسجل «أسرع زمن» في «الفورمولا-2»

مارتينز يسجل «أسرع زمن» في «الفورمولا-2»
6 ديسمبر 2024 18:34

أبوظبي (الاحاد)

أخبار ذات صلة
«الاتحاد» في قلب «مرأب صيانة» ويليامز بـ «فورمولا أبوظبي»
آمنة وحمدة تعودان إلى «مرسى ياس» في نهائي «أكاديمية الفورمولا-1»


سجل فيكتور مارتينز، سائق فريق آرت جراند بري، أسرع زمن في التجارب التأهيلية الأخيرة لبطولة «الفورمولا-2» على حلبة مرسى ياس، منتزعاً مركز الانطلاق الأول من متصدر ال الترتيب العام جابرييل بورتوليتو.
وسجل مارتينز زمناً 1:35.745، متقدماً بفارق 0.035 ثانية على بورتوليتو، سائق فريق إنفيكتا ريسينج، ويبدأ بورتوليتو، المتصدر الحالي للبطولة، السباق القصير «السبرينت» السبت أمام منافسه المباشر على اللقب إيزاك هاجار.
وحلّ إستونيا بول آرون من فريق هايتك بولس-إيت في المركز الثالث، ليبدأ من الصف الثاني بجانب الفرنسي إيزاك هاجار، سائق فريق كامبوس ريسينج، الذي يحتل المركز الثاني في الترتيب العام بفارق نصف نقطة خلف بورتوليتو، ما يزيد من وطيس المنافسة على لقب البطولة.
من المقرر انطلاق سباق السبرينت في الساعة الرابعة والربع مساء السبت، بينما يختتم الموسم منافساته يوم الأحد بالسباق الرئيسي الذي ينطلق في الساعة الواحدة و25 دقيقة بعد الظهر.

الإمارات
أبوظبي
حلبة ياس
جزيرة ياس
الفورمولا-1
بطولة العالم للفورمولا-1
آخر الأخبار
«شهر اللغة العربية» في نواكشوط يحتفي بـ «المعجم التاريخي»
التعليم والمعرفة
«شهر اللغة العربية» في نواكشوط يحتفي بـ «المعجم التاريخي»
اليوم 18:44
فينيسيوس يزف «الخبر السعيد» لريال مدريد
الرياضة
فينيسيوس يزف «الخبر السعيد» لريال مدريد
اليوم 18:37
أبوظبي
علوم الدار
الطقس صحو إلى غائم جزئياً نهاراً رطب ليلاً غدا
اليوم 18:36
مارتينز يسجل «أسرع زمن» في «الفورمولا-2»
الرياضة
مارتينز يسجل «أسرع زمن» في «الفورمولا-2»
اليوم 18:34
«الاتحاد» في قلب «مرأب صيانة» ويليامز بـ «فورمولا أبوظبي»
الرياضة
«الاتحاد» في قلب «مرأب صيانة» ويليامز بـ «فورمولا أبوظبي»
اليوم 18:27
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©