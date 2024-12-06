فينيسيوس يزف «الخبر السعيد» لريال مدريد

مدريد (أ ف ب)



تعافى البرازيلي فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد الإسباني من الإصابة، وسيعود إلى الملاعب في وقت أسرع من المتوقع، بدءاً من مباراة فريقه مع أتالانتا الإيطالي الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بحسب ما أعلن مدرب فريق العاصمة الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وأصيب الجناح الدولي السريع البالغ 24 عاماً في عضلات باطن الركبة في نوفمبر الماضي، وكان سيغيب حتى نهائي كأس القارات للأندية «إنتركونتيننتال» في الدوحة 18 ديسمبر.

قال أنشيلوتي «تعافى فيني جيداً من إصابته، لن يكون جاهزا غداً السبت في الدوري الإسباني ضد جيرونا، لكنه سيكون حاضراً لمباراة دوري أبطال أوروبا في إيطاليا.

ويأمل الفريق الملكي في عودة سرعية لوصيف الكرة الذهبية للموسم الماضي، إذ خسر 3 من مبارياته الخمس الأخيرة في دوري الأبطال الذي يحمل لقبه وحيث يحتل المركز الـ24 المخيب.