4 زوارق إماراتية في الجولة الختامية لـ «إكس كات»

دبي (الاتحاد)



تستضيف شواطئ جميرا في دبي جائزة دبي الكبرى، الجولة الخامسة والختامية من بطولة العالم للزوارق السريعة «إكس كات 2024»، من 13 إلى 15 ديسمبر الجاري، بمشاركة 4 زوارق إماراتية، وتشمل الفعاليات الرئيسة للبطولة 3 سباقات. ينظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، هذا الحدث العالمي البارز، الذي يعود مجدداً إلى أجندة النادي لموسم 2024-2025، بعد غيابه خلال عامي 2022 و2023.

وأكد محمد عبدالله حارب الفلاحي، عضو مجلس الإدارة، والمدير التنفيذي للنادي، أن تنظيم جائزة دبي الكبرى يأتي تجسيداً لتوصيات «خلوة الرياضة»، التي تهدف إلى ترسيخ مكانة دبي وجهة عالمية لاستضافة كبرى البطولات الرياضية.

وللمرة الأولى، تشهد المنافسات مشاركة 4 زوارق إماراتية، أبرزها زورق «الفجيرة 96»، متصدر الترتيب العام برصيد 215 نقطة، ويليه زورق «فيكتوري 7» في المركز الثالث بـ 166 نقطة، كما يشارك زورق «الشارقة 9»، الذي يحتل المركز الثامن برصيد 62 نقطة، وزورق «فاز مارين 3»، الذي يحتل المركز العاشر برصيد 15 نقطة.