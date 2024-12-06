خلاف راسل وفيرستابن «تمثيل صامت»!

لندن (د ب أ)



وصف كريستيان هورنر، رئيس فريق ريد بول المنافس ببطولة العالم لسباقات سيارات «الفورمولا-1»، الخلاف بين جورج راسل، وسائق فريقه ماكس فيرستابن بأنه يشبه «موسم التمثيل الصامت»، قبل أن يرد على توتو فولف، رئيس فريق مرسيدس.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي.أيه.ميديا»، أن سائق فريق مرسيدس راسل، قام بتصعيد تصريحاته ضد السائق الهولندي، عقب خلافهما في قطر الأسبوع الماضي، حيث وصف فيرستابن بأنه متنمر وأنه يجب أن يتصدى شخص ما له.

واتهم السائق البريطاني أيضاً بطل العالم أربع مرات بتوجيه تهديد له بضرب رأسه بالحائط، وهو ادعاء نفاه فيرستابن في تصريحات لوسائل الإعلام الهولندية.

تمسك فيرستابن بموقفه الذي يعتقد فيه أن محاولات راسل للحصول على عقوبة ضده في قطر كانت غير مقبولة.

وأعرب هورنر عن ثقته بعدم انتقال الخلاف إلى المضمار.

وقال هورنر في مؤتمر صحفي خاص برؤساء الفرق: «ماكس شخص صريح جداً، يقول الحقيقة التي يشعر بها».

وأضاف: «أثق بنسبة مئة بالمئة أن ما قاله كان دقيقاً، وتم التركيز على ذلك كثيراً بالأمس، إنه موسم التمثيل الصامت، نحن نستعد لعيد الميلاد، لذلك ربما تكون هناك مشاعر سلبية مع نهاية الموسم».

وقال: «أعتقد أن هذا الأمر لن يكون له أي تأثير في سباق الجائزة الكبرى».