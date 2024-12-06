الجمعة 6 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

نجم تشيلسي يحلم بالكرة الذهبية

نجم تشيلسي يحلم بالكرة الذهبية
6 ديسمبر 2024 19:44

 
لندن (د ب أ)

أخبار ذات صلة
مدرب نيوكاسل يتوقع «تقلبات» في «الانتقالات الشتوية»!
فينيسيوس يزف «الخبر السعيد» لريال مدريد


أعرب كول بالمر، نجم تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، عن أمله في الفوز بجائزة الكرة الذهبية التي تُمنح لأفضل لاعب في العالم.
واحتل بالمر المركز الـ25 في الترتيب النهائي للجائزة، التي قدمتها مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية هذا العام، فيما تُوج بها الإسباني رودري، لاعب وسط مانشستر سيتي الإنجليزي. وجذب بالمر «22 عاماً» الأضواء إليه هذا الموسم، لاسيما بعد تألقه في بطولة الدوري الإنجليزي، وهو ما أنعش آماله في التتويج بالجائزة المرموقة.
وقال بالمر في بودكاست (مين إن بلازرز) «الكرة الذهبية هي ما يريد الجميع الفوز به، أتمنى الحصول عليها حقاً».
ولعب بالمر دوراً مهماً في تحقيق تشيلسي بداية ممتازة خلال الموسم الحالي تحت قيادة مديره الفني الإيطالي إنزو ماريسكا، حيث يتواجد الفريق اللندني حالياً في المركز الثاني بترتيب المسابقة، بفارق 7 نقاط خلف ليفربول (المتصدر).
وأوضح الدولي الإنجليزي في تصريحاته، التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن إنهاء الموسم ضمن المراكز الأربعة الأولى والحصول على الألقاب سيكون موسماً جيداً لتشيلسي.
وشدد لاعب تشيلسي في نهاية حديثه «سيكون التأهل لدوري أبطال أوروبا أمراً جيداً للغاية بالنسبة لنا، وآمل أن أفوز بأحد الألقاب».
يذكر أن بالمر أحرز 9 أهداف وقدم 6 تمريرات حاسمة لزملائه في 14 مباراة خاضها مع تشيلسي في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
تشيلسي
ليفربول
كول بالمر
دوري أبطال أوروبا
آخر الأخبار
رئيس الدولة يصدر مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الاتحادية
علوم الدار
رئيس الدولة يصدر مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الاتحادية
اليوم 20:01
صورة رئيس الدولة تزين أعلى برج في بلغراد بمناسبة عيد الاتحاد الـ53
علوم الدار
صورة رئيس الدولة تزين أعلى برج في بلغراد بمناسبة عيد الاتحاد الـ53
اليوم 20:50
قوافل تحمل مساعدات إماراتية إلى قطاع غزة
علوم الدار
ضمن عملية «الفارس الشهم 3».. 5 قوافل مساعدات إماراتية تصل قطاع غزة
اليوم 20:20
لوكلير ونورس يتبادلان الفوز بـ«التجارب الحرة» في «جائزة أبوظبي»
الرياضة
لوكلير ونورس يتبادلان الفوز بـ«التجارب الحرة» في «جائزة أبوظبي»
اليوم 20:18
مدرب نيوكاسل يتوقع «تقلبات» في «الانتقالات الشتوية»!
الرياضة
مدرب نيوكاسل يتوقع «تقلبات» في «الانتقالات الشتوية»!
اليوم 19:57
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©