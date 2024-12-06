نجم تشيلسي يحلم بالكرة الذهبية



لندن (د ب أ)



أعرب كول بالمر، نجم تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، عن أمله في الفوز بجائزة الكرة الذهبية التي تُمنح لأفضل لاعب في العالم.

واحتل بالمر المركز الـ25 في الترتيب النهائي للجائزة، التي قدمتها مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية هذا العام، فيما تُوج بها الإسباني رودري، لاعب وسط مانشستر سيتي الإنجليزي. وجذب بالمر «22 عاماً» الأضواء إليه هذا الموسم، لاسيما بعد تألقه في بطولة الدوري الإنجليزي، وهو ما أنعش آماله في التتويج بالجائزة المرموقة.

وقال بالمر في بودكاست (مين إن بلازرز) «الكرة الذهبية هي ما يريد الجميع الفوز به، أتمنى الحصول عليها حقاً».

ولعب بالمر دوراً مهماً في تحقيق تشيلسي بداية ممتازة خلال الموسم الحالي تحت قيادة مديره الفني الإيطالي إنزو ماريسكا، حيث يتواجد الفريق اللندني حالياً في المركز الثاني بترتيب المسابقة، بفارق 7 نقاط خلف ليفربول (المتصدر).

وأوضح الدولي الإنجليزي في تصريحاته، التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن إنهاء الموسم ضمن المراكز الأربعة الأولى والحصول على الألقاب سيكون موسماً جيداً لتشيلسي.

وشدد لاعب تشيلسي في نهاية حديثه «سيكون التأهل لدوري أبطال أوروبا أمراً جيداً للغاية بالنسبة لنا، وآمل أن أفوز بأحد الألقاب».

يذكر أن بالمر أحرز 9 أهداف وقدم 6 تمريرات حاسمة لزملائه في 14 مباراة خاضها مع تشيلسي في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.