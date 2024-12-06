الجمعة 6 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

مدرب نيوكاسل يتوقع «تقلبات» في «الانتقالات الشتوية»!

مدرب نيوكاسل يتوقع «تقلبات» في «الانتقالات الشتوية»!
6 ديسمبر 2024 19:57

 
لندن (د ب أ)

أخبار ذات صلة
نجم تشيلسي يحلم بالكرة الذهبية
إيفرتون وليفربول.. «الديربي الأخير»!


اعترف إيدي هاو، المدير الفني لفريق نيوكاسل يونايتد، بأنه «لا يستطيع ضمان» عدم بيع المزيد من لاعبي الفريق في فترة الانتقالات الشتوية القادمة، التي تنطلق الشهر المقبل.
وفي حديثه في مؤتمر صحفي عقده قبل لقاء نيوكاسل مع مضيفه برينتفورد السبت، ألمح هاو إلى أنه من المرجح أن يكون هناك المزيد من الانتقالات الشهر المقبل».
وقال هاو «لقد ولت الأيام التي لا تبيع فيها الفرق لاعبين، إلا إذا كانت تدفقات الإيرادات كبيرة للغاية، لذا أعتقد أن تدفقات الإيرادات لدينا ليست كما نريدها أن تكون».
وأوضح في تصريحاته التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) «نحاول أن ننمي قائمتنا، لذا أعتقد أن إجراء صفقات تبادلية سيكون ضرورياً، نأمل ألا نضطر لبيع لاعبين كما كنا في هذا الموقف (في الصيف)».
وتابع «نأمل أن يكون الوضع أكثر استقراراً، ولكن لا يمكنك ضمان أي شيء، لا يوجد أمر ثابت تماماً وسيكون هناك الكثير من التقلبات والمنعطفات».
ويتولى هاو إدارة فريقه قبل رحلته إلى غرب العاصمة البريطانية لندن في أعقاب تعادل نيوكاسل المثير 3-3 مع ضيفه ليفربول (المتصدر)، في المرحلة الماضية للبطولة.
ورغم أن مدرب نيوكاسل أشار إلى عدم وجود إصابات جديدة في فريقه، فإنه ألمح لتعرض بعض اللاعبين أمثال ألكسندر إيزاك وأنطوني جوردون لبعض الإصابات الطفيفة في نهاية مواجهة ليفربول، التي أقيمت على ملعب (سانت جيمس بارك)، مشدداً على أنهما سيحتاجان إلى تقييم دقيق.
ومن المنتظر أن تتعزز قائمة نيوكاسل أمام برينتفورد بعودة كيران تريبيير، الذي غاب عن لقاء ليفربول بسبب المرض. يذكر أن نيوكاسل يحتل المركز الثاني عشر بترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 20 نقطة، عقب تحقيقه 5 انتصارات و5 تعادلات فيما خسر في 4 لقاءات.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
نيوكاسل
ليفربول
آخر الأخبار
رئيس الدولة يصدر مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الاتحادية
علوم الدار
رئيس الدولة يصدر مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الاتحادية
اليوم 20:01
صورة رئيس الدولة تزين أعلى برج في بلغراد بمناسبة عيد الاتحاد الـ53
علوم الدار
صورة رئيس الدولة تزين أعلى برج في بلغراد بمناسبة عيد الاتحاد الـ53
اليوم 20:50
قوافل تحمل مساعدات إماراتية إلى قطاع غزة
علوم الدار
ضمن عملية «الفارس الشهم 3».. 5 قوافل مساعدات إماراتية تصل قطاع غزة
اليوم 20:20
لوكلير ونورس يتبادلان الفوز بـ«التجارب الحرة» في «جائزة أبوظبي»
الرياضة
لوكلير ونورس يتبادلان الفوز بـ«التجارب الحرة» في «جائزة أبوظبي»
اليوم 20:18
مدرب نيوكاسل يتوقع «تقلبات» في «الانتقالات الشتوية»!
الرياضة
مدرب نيوكاسل يتوقع «تقلبات» في «الانتقالات الشتوية»!
اليوم 19:57
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©