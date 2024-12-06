مدرب نيوكاسل يتوقع «تقلبات» في «الانتقالات الشتوية»!



لندن (د ب أ)



اعترف إيدي هاو، المدير الفني لفريق نيوكاسل يونايتد، بأنه «لا يستطيع ضمان» عدم بيع المزيد من لاعبي الفريق في فترة الانتقالات الشتوية القادمة، التي تنطلق الشهر المقبل.

وفي حديثه في مؤتمر صحفي عقده قبل لقاء نيوكاسل مع مضيفه برينتفورد السبت، ألمح هاو إلى أنه من المرجح أن يكون هناك المزيد من الانتقالات الشهر المقبل».

وقال هاو «لقد ولت الأيام التي لا تبيع فيها الفرق لاعبين، إلا إذا كانت تدفقات الإيرادات كبيرة للغاية، لذا أعتقد أن تدفقات الإيرادات لدينا ليست كما نريدها أن تكون».

وأوضح في تصريحاته التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) «نحاول أن ننمي قائمتنا، لذا أعتقد أن إجراء صفقات تبادلية سيكون ضرورياً، نأمل ألا نضطر لبيع لاعبين كما كنا في هذا الموقف (في الصيف)».

وتابع «نأمل أن يكون الوضع أكثر استقراراً، ولكن لا يمكنك ضمان أي شيء، لا يوجد أمر ثابت تماماً وسيكون هناك الكثير من التقلبات والمنعطفات».

ويتولى هاو إدارة فريقه قبل رحلته إلى غرب العاصمة البريطانية لندن في أعقاب تعادل نيوكاسل المثير 3-3 مع ضيفه ليفربول (المتصدر)، في المرحلة الماضية للبطولة.

ورغم أن مدرب نيوكاسل أشار إلى عدم وجود إصابات جديدة في فريقه، فإنه ألمح لتعرض بعض اللاعبين أمثال ألكسندر إيزاك وأنطوني جوردون لبعض الإصابات الطفيفة في نهاية مواجهة ليفربول، التي أقيمت على ملعب (سانت جيمس بارك)، مشدداً على أنهما سيحتاجان إلى تقييم دقيق.

ومن المنتظر أن تتعزز قائمة نيوكاسل أمام برينتفورد بعودة كيران تريبيير، الذي غاب عن لقاء ليفربول بسبب المرض. يذكر أن نيوكاسل يحتل المركز الثاني عشر بترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 20 نقطة، عقب تحقيقه 5 انتصارات و5 تعادلات فيما خسر في 4 لقاءات.