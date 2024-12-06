العين وبني ياس.. «حوار برتغالي» بتوقيت «التاسعة»

مراد المصري (أبوظبي)

تنطلق اليوم «الجولة التاسعة» من «دوري أدنوك للمحترفين» لكرة القدم، بإقامة 3 مباريات، ترفع فيها جميع الفرق شعار البحث عن الفوز وحصد النقاط، لتحسين الترتيب.

ويخوض العين اختباراً مهماً على ملعبه أمام بني ياس، في لقاء يتطلع خلاله «الزعيم» لمواصلة الزخم، عقب استعادة نغمة الفوز في الجولة الماضية، فيما سيكون «السماوي» مطالباً بوقف سلسلة الخسائر الأربع المتتالية، فيما لم يحقق الفوز في آخر 5 مباريات، ويعود آخر انتصار له إلى «الجولة الثالثة»، عندما تفوق على عجمان.

ويشهد اللقاء مواجهة برتغالية على «الدكة»، مع قيادة ليوناردو جارديم العين، وجواو بيدرو سوزا مع بني ياس، مما يجعلنا نترقب حواراً تكتيكياً بمذاق شبه الجزيرة الإيبيرية.

وتميل الكفة للعين في المواجهات السابقة بين الفريقين، بحصده 14 انتصاراً مقابل 4 انتصارات لبني ياس و8 تعادلات، إلا أن «الزعيم» ما يزال يعاني على الصعيد الدفاعي، حيث اهتزت شباكه في آخر 10 مباريات على التوالي بالدوري، واستقبل الفريق خلالها 21 هدفاً، فيما يتطلع «السماوي» إلى إنهاء «صيام» الانتصارات «خارج الديار» في آخر 10 مباريات.

ويلتقي كلباء مع الجزيرة في اختبار حقيقي لـ «فخر أبوظبي» الذي تقدم إلى المركز الثالث برصيد 16 نقطة، عقب فوزه الكبير على عجمان بـ «رباعية»، إلا أنه يدرك أن «النمور» يقدم مستويات قوية هذا الموسم، ونجح في الجولة الماضية في إجبار شباب الأهلي على فقدان أول نقطتين، عقب التعادل معه سلباً.

ولم يعرف كلباء الخسارة في آخر 4 مباريات في الدوري، محققاً فوزين وتعادلين، فيما انتزع الجزيرة الفوز مرة واحدة في آخر 12 مباراة «خارج الديار»، مما يرفع درجة الترقب للمواجهة.

من جانبه، يتطلع الوحدة إلى العودة إلى «درب» الفوز، عندما يقابل العروبة الذي يقدم مستويات متطورة، وذلك في مباراة مفتوحة على كل الاحتمالات على استاد آل نهيان.

وسبق أن حقق الوحدة الفوز في المواجهتين السابقتين أمام العروبة، عندما التقيا في الدوري، ولم يعرف «العنابي» الخسارة في آخر 14 مباراة أمام الفرق الصاعدة من دوري الدرجة الأولى، إلا أن العروبة أصبح يمثل خطراً على المنافسين.