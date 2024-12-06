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الرياضة

50 عرضاً ترفيهياً مباشراً في 5 واحات بـ«فورمولا أبوظبي»

50 عرضاً ترفيهياً مباشراً في 5 واحات بـ«فورمولا أبوظبي»
7 ديسمبر 2024 01:01

أبوظبي (الاتحاد)

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جائزة الاتحاد للطيران الكبري لـ«الفورمولا 1»
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تتجاوز أجواء الترفيه في سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا-1 في أبوظبي لعام 2024 حدود المنافسات المشوقة على مسار السباق، لتشمل عطلة أسبوع مليئة بالأنشطة الترفيهية الممتعة لجميع أفراد العائلة، ضمن فعاليات مهرجان «يا سلام» الترفيهي.
توفر عطلة الأسبوع خمس واحات ترفيهية موزعة في جميع أنحاء الحلبة، بالقرب من المدرجات ذات الإطلالات المميزة على مسار السباق، وتحتضن هذه الواحات مجموعة متنوعة من الأنشطة الترفيهية التي تناسب جميع الأعمار، بما في ذلك الألعاب والأنشطة التفاعلية، وأكثر من 50 عرضاً حياً على المسارح، بالإضافة إلى عروض جوالة تتواصل على مدار عطلة الأسبوع.
تتميز فعاليات هذا العام أيضاً بتقديم تشكيلة غير مسبوقة من خيارات الأطعمة والمشروبات، بدءاً من شاحنات الطعام وعربات الآيس كريم، وصولاً إلى مطاعم مشهورة.
فيما يمكن لعشاق رياضة السيارات الراغبين بالاحتفاظ بذكرى عن حضورهم سباق جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا-1 شراء البضائع الرسمية لفرق الفورمولا-1 والتي توجد عند منصات البيع في منطقة المشجعين.
تشمل الفعاليات أيضاً فرصة فريدة للتفاعل مع سائقي الفورمولا-1، حيث يمكن للجمهور الاستماع إلى آرائهم حول السباق وأسرار الرياضة قبل انطلاق حصة التجارب التأهيلية.
كما يشارك جونثر ستاينر، المدير السابق لفريق هاس، وأحد نجوم برنامج Drive to Survive، في جلسة أسئلة وأجوبة مفتوحة للجمهور في منطقة مشجعي  الفورمولا-1 الواقعة قرب المدرج الرئيسي.
إلى جانب ذلك، يمكن لحاملي تذاكر سباق جائزة أبوظبي الكبرى حضور حفلات «بنك أبوظبي الأول لما بعد السباق»، التي تستضيف نخبة من كبار نجوم الغناء، والتي تتواصل اليوم مع أسطورة الراب إيمينم على المسرح، بينما تختتم فرقة ميوز المهرجان بحفل ختامي يوم الأحد.

سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1
جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1
جائزة الاتحاد للطيران الكبرى
جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا 1
الإمارات
أبوظبي
حلبة مرسى ياس
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