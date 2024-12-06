مهرجان السلع البحري يُتوج الفائزين

الظفرة (وام)

توجت اللجنة المنظمة لمهرجان السلع البحري، الفائزين في سباق السلع، للمحامل الشراعية فئة 43 قدماً، وسباق الدراجات الهوائية، ضمن فعاليات الدورة الرابعة للمهرجان، الذي تنظمه هيئة أبوظبي للتراث ونادي أبوظبي للرياضات البحرية.

وفاز بالمركز الأول في سباق المحامل الشراعية الذي جرى لمسافة 18 ميلاً بحرياً، بمشاركة 75 محملاً على متنها أكثر من 1000 بحار، المحمل «زيورخ»، وحل ثانياً المحمل «غازي»، وجاء في المركز الثالث «العز».

وأسفرت منافسات سباق الدراجات الهوائية الذي أقيم بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي في 6 فئات، عن فوز إيفان ناجوكي، بالمركز الأول في فئة 15 كيلومتراً للكبار «عام»، وجاء في المركز الثاني جهوري بوكات، وفي المركز الثالث محمد الحمادي، وفي فئة 15 كيلومتراً للمواطنين حصل على المركز الأول محمد الحمادي، وجاء في المركز الثاني علي محراب، وفي المركز الثالث سلطان الحمادي.

وفاز بالمركز الأول في فئة 15 كيلومتراً لأصحاب الهمم، عبدالله الشامسي، وبالمركز الأول في فئة 15 كيلومتراً للمواطنين فوق 50 سنة حميد محراب، وحل ثانياً سلطان أحمد الحمادي، وحصل على المركز الثالث سعيد الحمادي.

أما فئة 30 كيلومتراً للكبار «عام»، فكان المركز الأول من نصيب عبدالله الحمادي، وحل في المركز الثاني سليمان منوال، وجاء في المركز الثالث ماركو لومانجو، وفي فئة 30 كيلومتراً للمواطنين فاز عبدالله الحمادي، بالمركز الأول، ومحمد الصباغ، بالمركز الثاني، ومحمد المرزوقي، بالمركز الثالث.

وتواصلت ضمن فعاليات المهرجان، مسابقة الألعاب الشعبية، حيث أقيمت منافسات لعبة «شاع» بفئتيها الناشئة والكبار، وتنافس فيها 60 مشاركاً موزعين على 12 فرقة. كما تواصلت منافسات مسابقة الطبخ، وبطولة الهدد في يومها الثالث بمشاركة 42 صقاراً.

كما يشهد المهرجان يومياً مسابقات وفعاليات متنوعة منها بطولة السلع لصيد الشعري، ومسابقة صيد الأسماك للنساء، ومسابقات الحرفيات، وبطولة الكرة الطائرة الشاطئية، وكرة القدم الشاطئية، وبطولة الكيرم، والدومينو، إلى جانب مسابقات الأطفال وزوار المهرجان، وعروض الفنون الشعبية، وغيرها من الفعاليات.