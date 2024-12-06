سباق فاطمة بنت مبارك للقدرة للسيدات في ضيافة الوثبة

عصام السيد، محمد حسن (أبوظبي)

تستضيف قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، في السادسة والنصف صباح اليوم سباق سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» للإسطبلات الخاصة للقدرة للسيدات لمسافة 100 كلم، بمشاركة نخبة من الفارسات يمثلن مختلف الإسطبلات في الدولة.

ويقام السباق بدعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وتنظمه قرية الإمارات العالمية للقدرة، بالتعاون والتنسيق مع اتحاد الفروسية والسباق.

وتسعى نخبة من الفارسات للمنافسات على أول ألقاب السيدات في روزنامة قرية الوثبة، حيث يتوقع أن يشهد السباق تنافساً مثيراً بعد التطور الكبير الذي شهدته سباقاتهن، كما برزت في الفترة الأخيرة نخبة مميزة من الفارسات خاصة من بنات الوطن.

وأكملت قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، استعداداتها لانطلاقة السباق، من خلال التحديثات التي أجرتها على المرافق كافة، إلى جانب التجهيزات الفنية واللوجستية لأجل توفير أجواء مثالية للمشاركات لتقديم أفضل ما لديهن، وأقيمت أمس إجراءات وزن الفارسات وعمليات الفحص البيطري للخيول لاعتماد مشاركتها.

وتم تقسيم السباق إلى 4 مراحل تبلغ مسافة الأولى التي تم ترسيمها باللون الأزرق، 35 كيلومتراً، تعقبها راحة إجبارية لمدة 50 دقيقة، وتبلغ مسافة المرحلة الثانية التي تم ترسيمها باللون الأصفر 25 كيلومتراً، وتعقبها راحة إجبارية مدتها 40 دقيقة، ثم المرحلة الثالثة باللون الأحمر، وتبلغ مسافتها 20 كيلومتراً، وتعقبها راحة إجبارية لمدة 40 دقيقة، والمرحلة الرابعة والأخيرة التي تم ترسيمها باللون الأبيض، وتبلغ مسافتها 20 كيلومتراً.

وتحمل الفارسة مريم علي كريم، لقب النسخة الماضية، بعد أن تصدرت السباق من البداية حتى النهاية على صهوة الجواد «شيفروليت أر أم» لإسطبلات الكمدة قاطعة المسافة الكلية بزمن وقدره 3:29:37 ساعة، وبمعدل سرعة بلغ 28.62 كلم/ ساعة.

وجاءت في المركز الثاني علياء عبيد الشامسي على صهوة «ال سي بيرسبوليس» لإسطبلات بن ظاعن بزمن وقدره 3:29:38 ساعة، فيما حلت في المركز الثالث ماسة عدنان على صهوة «لاكي بوي» لإسطبلات إنجاز بزمن وقدره 3:32:58 ساعة.