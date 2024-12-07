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الرياضة

سان جيرمان.. «التعادل المحبط»!

سان جيرمان.. «التعادل المحبط»!
7 ديسمبر 2024 10:26

 
أوكسير (رويترز) 

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فرض أوكسير التعادل السلبي على ضيفه باريس سان جيرمان متصدر دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم الذي واصل إهدار النقاط للمباراة الثانية على التوالي.
وبعد تعادله في الجولة الماضية 1-1 أمام نانت، هيمن سان جيرمان على المباراة منذ بدايتها، لكنه واجه صعوبة في تخطي دفاع أوكسير المحكم.
ولا يزال سان جيرمان في صدارة الترتيب برصيد 34 نقطة، بفارق ثماني نقاط أمام مارسيليا ثاني الترتيب الذي يواجه سانت إيتيين الأحد.
ويحتل أوكسير المركز الثامن برصيد 20 نقطة، بفارق الأهداف فقط عن المراكز المؤهلة إلى المسابقات القارية.
وأبلغ لويس إنريكي مدرب سان جيرمان منصة (دازون) «أنا سعيد بأداء فريقي، ولكن ليس بالنتيجة، لكن علينا المضي قدماً، والتفكير بصورة إيجابية».
وكاد جونسالو راموس أن يفتتح التسجيل في الشوط الأول بضربة رأس أبعدها دونوفان ليون حارس أوكسير ببراعة.
وواصل ليون تألقه بعد الاستراحة، وتصدى لمحاولات عديدة من لاعبي سان جيرمان، بينما حرم إطار المرمى فيتينيا من التسجيل في الدقيقة 69.
وتصدى ليون ببراعة لمحاولة من راندال كولو مواني في اللحظات الأخيرة، في المحاولة 11 التي يتصدى لها في المباراة.
وقال نونو مينديس مدافع سان جيرمان «افتقدنا فقط الهدف، كنا أمام المرمى كثيراً، لكننا لم نتمكن من التسجيل، ونرحل بنقطة واحدة، وسنحت لنا فرصنا، نحتاج للتحلي بالثقة أمام المرمى، نحتاج أيضاً للتحلي بالهدوء وسنتمكن من التسجيل».
ويلعب سان جيرمان أمام سالزبورج في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء المقبل.

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
مارسيليا
لويس إنريكي
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