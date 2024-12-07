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الرياضة

«احتفالية عنيفة» تُغرم نجم سلتيكس!

«احتفالية عنيفة» تُغرم نجم سلتيكس!
7 ديسمبر 2024 10:28

 
نيويورك (أ ف ب)

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فرضت رابطة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، غرامة مالية قدرها 25 ألف دولار، على نجم بوسطن سلتيكس جايلن براون، على خلفية احتفالية عنيفة على أرض الملعب، خلال الفوز على ضيفه ديترويت بيستونز 130-120.
وبعدما سجل براون «28 عاماً» سلة استعراضية «دانك» أمام لاعب ديترويت إيزياه ستيوارت، قبل 12 ثانية من نهاية الربع الأول، نظر إليه وقام بتمرير أصبعه حول حلقه، وكأنه يريد قطعه للسخرية منه.
وعندما سُئل عن هذه الحركة خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة، أقرّ براون، بأنه كان يتوقع أن يسمع رداً من الرابطة.
قال براون الذي يشغل منصب نائب رئيس رابطة لاعبي الدوري «أعتقد أن الرابطة الوطنية لكرة السلة ورابطة اللاعبين حساستان بشأن هذه الإيماءات، لذا يتعيّن علي أن أكون حذراً من هذه الناحية».
وتألق براون، في موسمه التاسع في الدوري، على أرض حامل اللقب بتسجيله 28 نقطة، وأضاف إليها 9 تمريرات حاسمة، و6 متابعات وثلاث سرقات.
وتبلغ معدلات براون 25.2 نقطة و6.4 متابعة و4.6 تمريرة حاسمة في المباراة الواحدة هذا الموسم.
ويحتل سلتيكس المركز الثاني في المنطقة الشرقية برصيد 18 فوزاً مقابل أربع هزائم، خلف كليفلاند كافالييرز المتصدر والفائز بتسع من مبارياته العشر الأخيرة.

أميركا
كرة السلة
الدوري الأميركي لسلة المحترفين
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