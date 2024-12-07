«دعوى قضائية» تطالب تايسون بالتعويض!



لندن (رويترز)



يواجه مايك تايسون دعوى قضائية في محكمة بلندن تطالبه بتعويض يبلغ 1.5 مليون يورو «1.59 مليون دولار» بسبب انتهاكه المزعوم لصفقة من أجل مواجهة الملاكم جيك بول، المؤثر على وسائل التواصل الاجتماعي الذي تحول إلى بطل ملاكمة.

وتقاضي شركة ميديير، المسجلة في قبرص وتعمل في الترويج لرابونا، بطل الوزن الثقيل السابق وشركته تيرانيك بتهمة الإخلال بصفقة تم الاتفاق عليها في يناير.

وتقول الدعوى التي قُدمت إلى المحكمة العليا في لندن في أكتوبر إن تايسون أنهى الاتفاق في مارس، في نفس اليوم الذي تم الإعلان فيه عن مباراته مع بول، لأن ميديير انتهكت اتفاقهما.

لكن محامي ميديير يجادلون بأن تصرفات الشركة لم تشكل خرقاً للعقد، وأن خرق تايسون للعقد تسبب في خسائر لميديير بلغت 1.46 مليون يورو.

وقال محامي الشركة في وثائق تم الكشف عنها «السبب الحقيقي للإنهاء المتعجل وغير القانوني للتعاقد من السيد تايسون وتيرانيك، هو أن تايسون وافق على صفقة، برعاية نتفليكس، لمواجهة جيك بول».

ولم يقدم تايسون وتيرانيك دفاعاً في الدعوى القضائية بعد، ولم يتسن الحصول على تعليق من تايسون.

وتغلب بول «27 عاماً» على تايسون «58 عاماً» بناءً على قرار بالإجماع في تكساس الشهر الماضي في مباراة بثتها مباشرة نيتفليكس، لكنها لم ترق إلى مستوى ما أحاط بها من ضجيج.