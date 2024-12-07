السبت 7 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«دعوى قضائية» تطالب تايسون بالتعويض!

«دعوى قضائية» تطالب تايسون بالتعويض!
7 ديسمبر 2024 10:32

 
لندن (رويترز)

أخبار ذات صلة
«احتفالية عنيفة» تُغرم نجم سلتيكس!
ترامب يعيّن مستشاراً للبيت الأبيض في الذكاء الاصطناعي


يواجه مايك تايسون دعوى قضائية في محكمة بلندن تطالبه بتعويض يبلغ 1.5 مليون يورو «1.59 مليون دولار» بسبب انتهاكه المزعوم لصفقة من أجل مواجهة الملاكم جيك بول، المؤثر على وسائل التواصل الاجتماعي الذي تحول إلى بطل ملاكمة.
وتقاضي شركة ميديير، المسجلة في قبرص وتعمل في الترويج لرابونا، بطل الوزن الثقيل السابق وشركته تيرانيك بتهمة الإخلال بصفقة تم الاتفاق عليها في يناير.
وتقول الدعوى التي قُدمت إلى المحكمة العليا في لندن في أكتوبر إن تايسون أنهى الاتفاق في مارس، في نفس اليوم الذي تم الإعلان فيه عن مباراته مع بول، لأن ميديير انتهكت اتفاقهما.
لكن محامي ميديير يجادلون بأن تصرفات الشركة لم تشكل خرقاً للعقد، وأن خرق تايسون للعقد تسبب في خسائر لميديير بلغت 1.46 مليون يورو.
وقال محامي الشركة في وثائق تم الكشف عنها «السبب الحقيقي للإنهاء المتعجل وغير القانوني للتعاقد من السيد تايسون وتيرانيك، هو أن تايسون وافق على صفقة، برعاية نتفليكس، لمواجهة جيك بول».
ولم يقدم تايسون وتيرانيك دفاعاً في الدعوى القضائية بعد، ولم يتسن الحصول على تعليق من تايسون.
وتغلب بول «27 عاماً» على تايسون «58 عاماً» بناءً على قرار بالإجماع في تكساس الشهر الماضي في مباراة بثتها مباشرة نيتفليكس، لكنها لم ترق إلى مستوى ما أحاط بها من ضجيج.

أميركا
الملاكمة
مايك تايسون
لندن
تكساس
آخر الأخبار
برشلونة يتطلع إلى تكرار «كوابيس» المدرب التشيلي!
الرياضة
برشلونة يتطلع إلى تكرار «كوابيس» المدرب التشيلي!
اليوم 10:49
مدرب تشيلسي يلجأ إلى «الحب القاسي»!
الرياضة
مدرب تشيلسي يلجأ إلى «الحب القاسي»!
اليوم 10:45
بنزيمة يقبض على رونالدو في «الجوهرة المشعة»!
الرياضة
بنزيمة يقبض على رونالدو في «الجوهرة المشعة»!
اليوم 10:34
«دعوى قضائية» تطالب تايسون بالتعويض!
الرياضة
«دعوى قضائية» تطالب تايسون بالتعويض!
اليوم 10:32
«احتفالية عنيفة» تُغرم نجم سلتيكس!
الرياضة
«احتفالية عنيفة» تُغرم نجم سلتيكس!
اليوم 10:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©