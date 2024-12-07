مدرب تشيلسي يلجأ إلى «الحب القاسي»!

لندن (د ب أ)



قال الإيطالي إنزو ماريسكا، المدير الفني لتشيلسي، إن اتباع أسلوب «الحب القاسي» هو الأمثل من أجل الخروج بنتائج جيدة مع اللاعبين، في الوقت الذي دافع فيه عن لاعبه نوني مادويكي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي ايه ميديا»، أن جناح المنتخب الإنجليزي شارك في التشكيل الأساسي للفريق في المباراة التي حقق فيها تشيلسي فوزاً كبيراً على ساوثهامبتون 5-1، حيث سجل مادويكي الهدف الثالث، ليصعد فريقه إلى المركز الثاني في الدوري الإنجليزي.

وبعد المباراة التي أقيمت في ملعب «سانت ماري» قال ماريسك إنه لم يحب الطريقة التي تدرب بها مادويكي قبل لقاء الفريق مع أستون فيلا الاسبوع الماضي، والتي فاز بها الفريق، ليضعه المدرب الإيطالي على مقاعد البدلاء لدى فوز فريقه 3-صفر في «ستامفورد بريدج».

وقال ماريسكا، قبل مواجهة توتنهام الأحد: «لقد قلت ذلك لأنني أريد الأفضل لنوني، وربما تكون الطريقة المثلى لإخراج أفضل ما لديه طوال الوقت».

وأضاف: «لا أحاول أن أكون صديقاً للاعبين لكن أفضل أن أكون قريباً منهم، في بعض الأحيان، حتى إذا أردت أن تكون صديقاً، فإن بعض الأشياء حينما تقولها قد تجعلهم غير سعداء، لكنه بحاجة لأن يعرف أن ما تقوله سببه أنك تهتم به».

وأضاف: «السبب الوحيد الذي ذكرته عن نوني هو أنني أريد الأفضل له».

وانضم اللاعب «22 عاماً» إلى تشيلسي قادماً من أيندهوفن الهولندي في يناير 2023، وقدم أداءً متميزاً هذا الموسم. بتسجيله خمسة أهداف حتى الآن، فقد عادل حصيلته من الأهداف في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، ليقدم نفسه خياراً أساسياً للمدرب ماريسكا في مركز الجناح الأيمن رغم المنافسة الشرسة.