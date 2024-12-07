برشلونة يتطلع إلى تكرار «كوابيس» المدرب التشيلي!



مراد المصري (أبوظبي)



يلتقي برشلونة مع ريال بيتيس في مباراة ذات أجواء جماهيرية صاخبة في مدينة إشبيلية، ضمن الدوري الإسباني لكرة القدم، مع سعي «الكتالوني» لمواصلة التمسك بصدارة «الليجا».

ويشكل برشلونة «كابوساً» للتشيلي مانويل بيليجريني مدرب ريال بيتيس، فهو أكثر فريق واجهه المدرب في مسيرته بواقع 35 مرة، وأيضاً أكثر فريق خسر أمامه في 26 مناسبة، منها 14 خسارة في آخر 15 لقاءً بينهما، مقابل 4 تعادلات، و5 انتصارات منها الفوز في أول مواجهة على الإطلاق بينهما، عندما كان مدرباً لفياريال عام 2005.

ورغم فوز برشلونة 5-0 و4-2 على «الفيرديبلانكوس» في الموسم الماضي، فإن الأمور لا تكون سهلة عادة كلما كان اللقاء على أرضية ملعب بينتيو فيامارين.

ويتوقع أن يواجه برشلونة صديقاً قديماً، وهو المهاجم البرازيلي فيتور روكي، الذي يلعب حالياً على سبيل الإعارة في النادي الأندلسي.