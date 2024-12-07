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الرياضة

ريال مدريد يراقب لاعبه السابق أمام جيرونا

ريال مدريد يراقب لاعبه السابق أمام جيرونا
7 ديسمبر 2024 10:52


مراد المصري (أبوظبي)

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يخوض ريال مدريد اختباراً مهماً خارج الديار أمام جيرونا، على استاد مونتيليفي، ضمن الدوري الإسباني لكرة القدم، في مباراة تتميز بالغزارة التهديفية، بعدما شهدت المواجهات الـ10 التي جمعت الفريقين تاريخياً تسجيل 45 هدفاً.
وفي الوقت الذي يعاني فيه ريال مدريد في إيجاد الحلول بمركز الظهير، فإنه يخشى تألق لاعبه السابق ميجيل جوتيريز الذي يشغل هذا المكان في جيرونا، في مواجهة خاصة يتطلع خلالها اللاعب الصاعد الذي حقق الميدالية الذهبية مع منتخب إسبانيا في أولمبياد باريس 2024، إلى تذكير «الملكي» بأنه موجود وقادر على الانضمام إلى صفوفه لتقديم الحلول، ويتألق بشكل متميز في النادي «الكتالوني» منذ الموسم الماضي.
ويدخل جيرونا المباراة في حالة جيدة، ونال ميتشل جائزة أفضل مدرب شهر نوفمبر في «الليجا»، كما أنه فرض التعادل على فياريال في الجولة الماضية، ليبقى في دائرة المنافسة على التأهل إلى المسابقات الأوروبية مجدداً في الموسم المقبل، بعدما تمكن من التأهل إلى دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه.
وكان ريال مدريد يملك سجلاً إيجابياً «خارج الديار» في «الليجا»، بـ3 انتصارات و3 تعادلات، قبل أن يتجرع مرارة الهزيمة الأولى بعيداً عن «البرنابيو»، عندما سقط أمام أتلتيك بلباو منذ أيام.
وستكون الفرصة سانحة أمام كيليان مبابي لتعويض إخفاقاته المتكررة، وسط ترقب لاحتمالية مشاركة فينيسوس جونيور، الذي تعافى من الإصابة التي تعرض لها مؤخراً، وخاض التدريبات الجماعية.
وفرض ريال مدريد تفوقه في الموسم الماضي، بالفوز 3-0 على ملعب مونتيليفي، ثم برباعية في ملعب سانتياجو برنابيو، فإن السجل متقارب بين الفريقين، حيث فاز جيرونا على أرضه مرتين في آخر 4 مباريات في الدوري أمام ريال مدريد.

الدوري الإسباني
الليجا
ريال مدريد
جيرونا
كيليان مبابي
فينيسيوس جونيور
دوري أبطال أوروبا
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