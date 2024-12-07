سلوت يطلب «القتال الذكي» من ليفربول!



لندن (د ب أ)



طالب أرني سلوت، المدير الفني لليفربول الإنجليزي لكرة القدم، من فريقه أن يتبع طريقة «قتالية ولكن بطريقة ذكية» أمام إيفرتون، في «ديربي ميرسيسايد»، حيث يشعر أن فريقه يتلقى بطاقات صفراء أكثر مما يستحقون.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي.أيه.ميديا»، أن مدرب ليفربول سيفتقد لجهود أليكسيس ماك أليستر أمام إيفرتون، السبت، حيث إن اللاعب يخضع لعقوبة الإيقاف لمباراة واحدة، بعد حصوله على إنذار للمرة الخامسة هذا الموسم، في المباراة التي تعادل فيها ليفربول مع نيوكاسل الأربعاء الماضي.

وأيضاً يتبقى إنذار واحد لريان جرافنبيرخ قبل أن يتم إيقافه، في المباراة التي من المرجح أن تكون الأخيرة له على ملعب جوديسون بارك، باستثناء المباراة التي تقام في كأس الاتحاد الإنجليزي، ويدرك سلوت أن التوترات التي تحدث في المباراة من شأنها أن تخرج اللاعبين عن شعورهم.

وقال: «يجب أن تكون مقاتلاً إذا دخلت الملعب، لأنهم سيكونون مقاتلين أيضاً، ولكن يجب أن تكون مقاتلاً ذكياً».

وأضاف: «في الموسم الماضي كنا مقاتلين للغاية، عندما ذهبنا إلى هناك، لأنني شاهدت المباراة، ولكن بعد مرور نصف ساعة تفاجأت قليلاً، لأن ليفربول استحوذ على الكرة في أغلب الوقت، وكان هناك 10 أخطاء ارتكبها لاعبو ليفربول، وخطأ واحد من لاعبي إيفرتون».

وقال: «لذلك يجب أن نتسم بالروح القتالية، ولكن بشكل ذكي، خاصة، لأنهم يمثلون تهديداً حقيقياً من الكرات الثابتة، لذلك لن يكون من الذكاء أن نعطيهم ركلات حرة غير ضرورية، والجانب السلبي لهذا هو أن هؤلاء اللاعبين نادراً ما يرتكبون أخطاء، ريان أيضاً على بُعد بطاقة واحدة من الإيقاف، لذا يجب أن نكون حذرين من ذلك».