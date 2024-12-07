«السيل» يتوهج في «الحفل الثالث» بـ«ميدان»



محمد حسن (دبي)



تألق الجواد «السيل» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، و«يلكوم دريم» للشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، فيما تُوج الجواد «توز» لإسطبل داكي، بلقب القرهود للسرعة الشوط الرئيس، ضمن الحفل الثالث لمضمار ميدان الذي أُقيم أمس، وتألف من 8 أشواط تميزت بالإثارة والتشويق، وشهد الحفل ثلاثية «هاتريك» للمدرب مصبح المهيري، والفارس دانيال تودهوب.

وظفر «السيل» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف مايكل كوستا، وقيادة بن كوين، بلقب الشوط السادس للمبتدئة لمسافة 1600 متر، فيما حل في المركز الثاني «سكول أوف آرت» بإشراف مصبح المهيري، وقيادة سلفستر دي سوزا.

وانتزع «ويلكوم دريم» للشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، بإشراف دوج واتسون، وقيادة بات دوبس، لقب الشوط الثاني لمسافة 1200 متر «تكافؤ»، وحل في المركز الثاني «برق الإمارات»، بإشراف إسماعيل محمد، وقيادة سلفستر دي سوزا.

ولم يخيب «توز» بإشراف بوبات سيمار، وقيادة تاج أوشي، التوقعات عندما تصدر الشوط الخامس لمسافة 1200 متر «قوائم»، والذي يعتبر الجولة الثانية لسلسلة الإمارات لسباقات السرعة، وتفوق البطل بفارق 5.7 طول عن الوصيف «كلر آب»، بإشراف دوج واتسون، وقيادة بات دوبس.

واستهل الحفل «هارت أو أونر» لجيم وكلير المحدودة، بإشراف جيمي أوسبورن، وقيادة ادري دي فريز، بالفوز بلقب الشوط الأول على مسافة الميل لخيول الثلاث سنوات، متفوقاً بفارق 4.5 طول عن الوصيف «استمرار» بإشراف سايمون وإيد كريسفورد وقيادة سلفستر دي سوزا.

وحلق «أونايت» لراشد الشحي، وتوفيق محمد، وسعيد الشحي، بلقب الشوط الثالث لمسافة 1400 متر «تكافؤ»، وتمكن البطل بإشراف مصبح المهيري، وقيادة دانيال تودهوب، من حسم صراع شرس على الصدارة مع الوصيف «جيم ميكر»، بإشراف أحمد بن حرمش، وقيادة كونور بيسلي.

وواصل «إزعاج» لمحمد السبوسي، بإشراف أحمد بن حرمش، وقيادة كونور بيسلي، انتصاراته، عندما انتزع لقب الشوط الرابع لمسافة 2200 متر، متفوقاً بفارق 5 أطوال عن الوصيف «الضجة»، بإشراف مصبح المهيري، وقيادة سلفستر دي سوزا.

وأضاف الجواد «اليابري» لجمعة مبارك الجنيبي، الفوز الثاني للمدرب مصبح المهيري، والفارس دانيال تودهوب، عندما حصد لقب الشوط السابع لمسافة 2000 متر «تكافؤ»، بكل جدارة، رغم المطاردة المستميتة من الوصيف «ماونت كوشتشكو»، بإشراف جوليو أولاسكواجا، وقيادة بات دوبس.

واختتم «النصيب» الحفل بفوز مثير في الشوط الثامن والختامي لمسافة 1200 متر، وأكمل ثلاثية رائعة للمدرب مصبح المهيري، والفارس دانيال تودهوب، فيما حل في المركز الثاني «فالكون أوف آرابيا»، بإشراف بوبات سيمار، وقيادة باتريك كوسجريف.