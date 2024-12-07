محمد بن سلطان بن خليفة يشيد بـ«التنظيم الاستثنائي» لـ«جولة الشارقة»

أبوظبي (الاتحاد)



أشاد الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس اتحاد الرياضات البحرية، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، بالتنظيم الاستثنائي الذي قدمته هيئة الإنماء السياحي والتجاري في الشارقة، باستضافة الجولة الختامية من بطولة العالم لزوارق «الفورمولا-1»، مؤكداً أن الشارقة أثبتت مجدداً ريادتها وجهة رياضية عالمية قادرة على تنظيم الفعاليات الكبرى بكفاءة واحترافية عالية.

وأكد الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، أن الجولة الختامية تمثل محطة بارزة في البطولة العالمية، مشيراً إلى أن استضافة الشارقة لهذا الحدث تعكس دورها الحيوي في تعزيز مكانة الإمارات في الساحة الرياضية الدولية.

وقال: «الشارقة ليست فقط وجهة رياضية، بل هي أيضاً منارة للسياحة والثقافة والتجارة، حيث يسهم تنظيم هذه الأحداث الكبرى، في تعزيز حضورها العالمي، وجذب الأنظار إلى إمكانياتها المتميزة».

وأضاف: «الشارقة أصبحت نموذجاً يحتذى به في الترويج للسياحة والتجارة، من خلال الرياضة، مما يسهم في إبراز هويتها وتاريخها العريق على المستوى الدولي.

وأعرب الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، عن فخره بمشاركة الفرق الإماراتية الثلاثة «الشارقة»، و«الفيكتوري»، و«أبوظبي»، في الجولة الختامية، مؤكداً أن هذه المشاركة تبرز روح التحدي والطموح لدى أبطال الإمارات.

وقال: «نتمنى لفرقنا الوطنية كل التوفيق في السباق الختامي، ونسعى جميعاً لأن تكون المراكز الأولى من نصيبهم، والبطولة فرصة كبيرة لإظهار قدراتنا والتأكيد على ريادتنا في رياضات الزوارق السريعة».

وأشاد بحظوظ فريق الشارقة في المنافسة على لقب بطولة العالم لزوارق «الفورمولا-1» هذا الموسم، مشيراً إلى الأداء المتميز الذي قدمه الفريق على مدار الموسم بقيادة المتسابق روست ويت، الذي يملك فرصة كبيرة للتتويج باللقب في الجولة الختامية.

كما أثنى على فريق الفيكتوري، الذي يسعى للوصول إلى المركز الثاني في الترتيب العام، مؤكداً أن هذا الإنجاز سيكون دليلاً إضافياً على قوة الرياضة البحرية الإماراتية وقدرتها على التنافس في أعلى المستويات العالمية.

وأضاف: «إن وجود فرقنا الإماراتية في المراكز المتقدمة، يعكس العمل الجاد والمستمر من جميع الأطراف، ويدفعنا إلى دعم هذه الرياضة وتطويرها لحصد المزيد من النجاحات والإنجازات التي ترفع اسم الإمارات عالياً في المحافل الدولية».