«آبي» تتصدر تصفيات «أكاديمية الفورمولا-1»



أبوظبي (الاتحاد)



انتزعت آبي بولينج المركز الأول في التجارب التأهيلية لأكاديمية «الفورمولا-1» بزمن 1:56.081، متفوقة بفارق 0.120 ثانية على كلوي تشامبرز التي احتلت المركز الثاني، في حلبة مرسى ياس.

وجاءت حمدة القبيسي في المركز الثالث بسيارتها من فريق ريد بول، بفارق 0.148 ثانية عن الزمن الأسرع، فيما أكملت بيانكا بوستامنتي السائقين في الصف الثاني بحلولها في المركز الرابع بفارق 0.308 ثانية.

وتصدرت دوريان بين لفترة وجيزة قائمة الأزمنة، قبل أن تنهي التصفيات في المركز الخامس بفارق أربعة أعشار من الثانية عن زمن بولينج الأسرع.