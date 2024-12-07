بني ياس يستعيد صدارة «دوري الطائرة»



معتصم عبدالله (أبوظبي)



استعاد بني ياس الغائب عن مباريات الجولة الماضية، صدارة «دوري الطائرة» سريعاً بفوزه على ضيفه الوحدة 3- صفر، ضمن «الجولة الرابعة»، والتي شهدت تقدم الجزيرة إلى مركز «الوصافة»، بفوزه على حتا 3-1، على صالة نادي مليحة، فيما تفوق النصر بصعوبة على شباب الأهلي 3-2، وكسب عجمان المواجهة أمام ضيفه الوصل 3-2، فيما غاب العين بداعي الراحة.

ونجح «السماوي» في حصد فوزه الثالث على التوالي أمام «العائد» الوحدة بثلاثة أشواط «25-12 و25-15 و25-19»، ليستعيد صدارة الترتيب، ويؤكد على حظوظه الوافرة في المنافسة على ثاني ألقاب الموسم الجاري، بعد كأس الاتحاد أول ألقاب «فئة الرجال».

في المقابل، واصل «فخر أبوظبي» تقدمه نحو القمة، بالفوز على مضيفه حتا 3-1، ولم يمنع التأخر في نتيجة الشوط الأول «18-25»، الجزيرة من العودة بقوة ليكسب ثلاثة أشواط على التوالي «32-30 و25-19 و25-20»، وارتقى «فخر أبوظبي» إلى «الوصافة» برصيد 9 نقاط، ولكن من 4 مباريات بالتساوي مع بني ياس المتصدر، والنصر «الثالث»، بعد فوزه على شباب الأهلي 3-2 بنتائج الأشواط «25-27 و27-25 و25-23 و22-25 و16-14».

وفي بقية المباريات، قلص عجمان «الخامس» الفارق بينه وبين منافسه الوصل «الرابع»، إلى نقطة واحدة بعدما انتفض بالفوز 3-2 بنتائج الأشواط «21-25 و21-25 و25-21 و25-21 و15- 9».

وتقام مباريات «الجولة الخامسة» في «دوري الطائرة»، مساء الجمعة المقبل، حيث يلتقي العين والوحدة، بني ياس والنصر، شباب الأهلي وحتا، والجزيرة وعجمان.

وتشهد منافسة دوري الطائرة في الموسم الحالي، مشاركة 9 أندية بعودة الوحدة، وتخوض الأندية المتنافسة 96 مباراة، حيث تقام المرحلة الأولى من الدوري بنظام الذهاب والإياب، وتتأهل أول 4 أندية في جدول الترتيب للعب «البلاي أوف» على درع الدوري، خلال الفترة من 21 فبراير إلى 11 مارس 2025.