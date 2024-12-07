«جائزة أبوظبي» تحسم الصراع على «لقب الصانعين»



أبوظبي (الاتحاد)



لا يزال موسم «الفورمولا-1» مشحوناً بالإثارة، إذ تتجه الأنظار إلى حلبة مرسى ياس التي تشهد حسم لقب بطولة الصانعين لهذا العام، بعد أن حسم ماكس فيرستابن لقب بطولة السائقين في جولة لاس فيجاس.

يدخل فريق مكلارين سباق أبوظبي في صدارة ترتيب بطولة الصانعين، وهو موقع استعاده بعد جولة أذربيجان في سبتمبر الماضي، محققاً عودة تاريخية، بعد غياب عن القمة منذ عام 2014، إلا أن المنافسة أصبحت على أشدها مع فريق فيراري، الذي تمكن من تقليص الفارق تدريجياً بفضل التحسينات التقنية التي أدخلها على سيارته في جولة أميركا.

وأسهمت هذه التحديثات في تحقيق أقوى نتيجة لفريق «الحصان الجامح» في هذا الموسم منذ سباق النمسا في مارس، واحتل السائقان شارل لوكلير وكارلوس ساينز المركزين الأول والثاني في سباق جائزة أميركا، وتابع الفريق النتائج القوية، بفوز ساينز وصعود لوكلير إلى منصة التتويج في المكسيك، ثم المركزين الثالث والرابع في لاس فيجاس، فيما كان صعود لاندو نوريس منصة التتويج في سباق المكسيك هو النتيجة الأفضل لفريق مكلارين في السباقات الأربعة الأخيرة بعد أن حقق السائق البريطاني الفوز في سنغافورة.

في المقابل، كانت أفضل نتيجة لفريق مكلارين في الجولات الأخيرة هي صعود لاندو نوريس إلى منصة التتويج في سباق المكسيك، بينما حقق الفريق المركزين السادس والسابع في لاس فيجاس، وهذه النتائج، إلى جانب هيمنة فريق مرسيدس في لاس فيجاس، أسهمت في تقليص الفارق بين مكلارين وفيراري إلى 24 نقطة فقط قبل جولة قطر.

قبل سباق جائزة قطر الكبرى الأسبوع الماضي، توقع كارلوس ساينز سائق فيراري أن الفريق الإيطالي سيواجه صعوبات بسبب المنعطفات عالية السرعة والطبيعة الانسيابية لمسار حلبة لوسيل الدولية، ولكن رغم ذلك، تمكّن شارل لوكلير من انتزاع المركز الثاني، في حين جاء ساينز في المركز السادس، وحصد السائقان بذلك نقاطاً أفضل من نوريس وبياستري لفريق مكلارين، ليصبح الفارق بينهما 21 نقطة لمصلحة مكلارين قبل السباق النهائي المثير في أبوظبي، حيث يتمسك الفريق البريطاني بأمل تأمين أول لقب له في بطولة الصانعين منذ عام 1998، خاصة بعد تلقي شارل لوكلير عقوبة التراجع عشرة مراكز في عطلة هذا الأسبوع بسبب تبديل حزمة بطاريات سيارته.