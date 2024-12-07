أسبوع حافل بالترفيه والثقافة والموسيقى في «فورمولا أبوظبي»



أبوظبي (الاتحاد)



يواصل منظمو سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى لـ «الفورمولا-1» في أبوظبي العمل المستمر على تعزيز مجموعة العروض والفعاليات الجانبية المتاحة لضيوف البطولة، سواء من المقيمين في الدولة أو القادمين من مختلف أنحاء العالم، بما يضفي المزيد من التميز إلى الحدث المرموق.

وتعد المناسبات الرياضية الكبرى، مثل سباق جائزة أبوظبي الكبرى لـ «الفورمولا-1»، مساهماً مهماً في صناعة السياحة في أبوظبي، حيث أسهمت هذه الفعاليات في اجتذاب ما يقارب على 24 مليون زائر العام الماضي، فيما وصل إنفاق حاملي تذاكر سباق جائزة أبوظبي الكبرى لـ «الفورمولا-1» إلى 1.165 مليار درهم عام 2023.

وفيما يحتفي الحدث هذا العام بنسخته رقم 16، لم يعد دور جائزة الاتحاد للطيران الكبرى لـ «الفورمولا-1» في أبوظبي يقتصر على كونها سباقاً فحسب، بل بات يتعداه ليصبح مهرجاناً احتفالياً للسرعة والمغامرة والترفيه، وفيما يواصل هذا المهرجان النمو عاماً بعد عام، فإن نجاحه المستمر يسهم في مسيرة التنمية والازدهار من ناحية، وتوفير المزيد من البنى التحتية من ناحية أخرى، مما يساعد بدوره في استقطاب المزيد من الأحداث الرياضية.

وتعد تذكرة سباق جائزة أبوظبي الكبرى هذا العام بمثابة تذكرة شاملة تمنح الزوار فرصة الاستمتاع بالوجهات الترفيهية والثقافية والمعالم السياحية الشهيرة والتجارب التي لا تنسى في جميع أنحاء أبوظبي.

وتوفر التذاكر مزايا حصرية للزوار التي تسهم في تعزيز تجربتهم خلال السباق في أبوظبي، وتتضمن هذه التجارب الدخول مجاناً إلى إحدى الحدائق الترفيهية في جزيرة ياس، والتي تشمل عالم فيراري أبوظبي، وياس ووتروورلد أبوظبي، ووارنر براذرز أبوظبي، وسي وورلد أبوظبي، كما يمكن للمشجعين من حاملي التذاكر الاستمتاع بتجارب إضافية، بما في ذلك الدخول إلى حديقة الإمارات للحيوانات وسنو أبوظبي، وتتوفر هذه المزايا مجاناً لجميع حاملي التذاكر فئة 3 أيام و4 أيام من 4 إلى 9 ديسمبر.

أما الضيوف الراغبون بإضفاء لمسة ثقافية إلى تجربة عطلة الأسبوع، فتوفر تذكرة جائزة أبوظبي الكبرى لهم إمكانية الدخول المجاني إلى متحف اللوفر أبوظبي وقصر الوطن. وتتيح هذه الوجهات الشهيرة للمشجعين اختبار التراث العريق لدولة الإمارات والاطلاع على مجموعة فريد من الأعمال الفنية العالمية.

كما تشمل الإضافات الجديدة على تذكرة السباق لهذا العام الدخول المجاني لحضور منافسات سباق الخليج 12 ساعة الذي تقام فعالياته في حلبة مرسى ياس 14 و15 ديسمبر، ويمنح السباق عشاق السرعة ورياضة السيارة جرعة إضافية من الحماس والتشويق بعد انتهاء موسم «الفورمولا-1 مع المنافسات الشيقة لسيارات جي تي.

وبالإضافة إلى هذه المزايا الحصرية، يمكن لجميع حاملي تذاكر سباق جائزة أبوظبي الكبرى الاستمتاع بدخول مجاني إلى حفلات بنك أبوظبي الأول لما بعد السباق في الاتحاد بارك.

ويحيي حفلات ما بعد السباق لهذا العام نخبة من كبار نجوم الموسيقى العالميين، والتي انطلقت مساء الخميس، بحضور تيدي سويمز والدي جاي بيجي جاو، فيما قدمت فرقة مارون5 العالمية مجموعة من أجمل أغانيها مساء الجمعة خلال مهرجان ياسلام، ليشهد مساء السبت حفل لأسطورة موسيقى الراب، إيمنيم، وتختم فرقة ميوز الاحنفالات مساء الأحد.

وابتداءً من حماس وتشويق سباقات السيارات على مسار حلبة مرسى ياس، والأيام الحافلة بالمغامرة والمتعة في وجهات أبوظبي المميزة، وصولاً إلى الأمسيات الغنية بالموسيقى والترفيه، توفر جائزة الاتحاد للطيران الكبرى لـ «الفورمولا-1» في أبوظبي لعام 2024 لجمهوره الفرصة للاستمتاع بتجربة لا مثيل لها في أبوظبي.