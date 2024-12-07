ويمبانياما.. الإصابة أسفل الظهر



لوس أنجلوس (أ ف ب)



غاب العملاق الفرنسي الشاب فيكتور ويمبانياما عن فريقه سان أنتونيو سبيرز للمباراة الثانية توالياً في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، بسبب إصابة في أسفل ظهره.

ومُنيَ سبيرز بخسارة ثقيلة أمام ساكرامنتو كينجز 113-140، غاب عنها اللاعب البالغ 20 عاماً.

تبدل موقفه في ورقة المباراة من «غير مؤكد» إلى «غائب» قبل ساعات من كرة البداية.

تألق الفرنسي، الأحد، أمام ساكرامنتو كينجز، مسجلاً 34 نقطة، ليقود فريقه إلى الفوز، محققاً ثلاثة أرقام مزدوجة «تريبل دابل».

لم يظهر كثيراً في مواجهة فينيكس الثلاثاء، ثم غاب عن لقاء الخميس الذي خسره أمام شيكاغو بولز، وقد يعود اللاعب الفارع الطول، الأحد، لخوض مواجهة سبيرز مع ضيقه نيو أورليانز بيليكانز.