النصر ينفرد بقمة «دوري السلة»



علي معالي (أبوظبي)



أسفرت «الجولة الخامسة» من «دوري رجال السلة» عن انفراد النصر بالقمة، وتقدم الشارقة إلى «الوصافة»، وتراجع شباب الأهلي إلى المركز الثالث، فيما اقتحم الوحدة دائرة المنافسة.

وصل «العميد» إلى النقطة العاشرة بـ«العلامة الكاملة»، بعد الفوز على الوصل 93- 73، في المباراة التي جرت بينهما في زعبيل، ليؤكد المدرب حسام الوكيل تألقه وأداء فريقه المتميز على مدار السنوات الماضية، انتهت الأرباع الثلاثة الأولى لمصلحة النصر «23-13 و26-24 و26-17، في حين تفوق «الإمبراطور» في الربع الأخير 19-18، في مباراة أدارها الدولي محيي الدين خطاب وعمر الأسمر، وأحمد الرشيدي، وراقبها الدولي قاسم دعدوش.

وتخطى «الملك» عقبة شباب الأهلي 97-80، ورجحت كفة الشارقة في الأرباع الثلاثة الأولى 25-14 و19-17 و33-24، وتألق «الفرسان» في الربع الأخير 25- 20، واستطاع المدرب المخضرم عبدالحميد إبراهيم قيادة فريقه بكفاءة إلى الانتصار المهم الذي جعله يرفع رصيده إلى 9 نقاط، متساوياً مع شباب الأهلي، إلا أن الشارقة يتفوق في فارق النقاط، وأدار المباراة طاقم دولي يضم سالم الزعابي ومحمد ريان وحمزة عباس، وراقبها الدولي يعقوب غابش.

ونجح الوحدة في اقتناص المركز الرابع «8 نقاط»، بعد الفوز على الجزيرة 86-58، بنتيجة الأرباع 18-9 و20-17 و26-21 و22-11، لمصلحة «العنابي»، وأدار اللقاء الدولي حسن حاجي، والدولي كوستاس وجهاد أحمد، وراقبها الدولي محمود رشاد.

وفاز البطائح على الظفرة 94- 67، بنتيجة الأرباع 24-18 و27-21 و23-10 و20-18، وأدار المباراة الدولي هيثم قوجه، وفاتح أوغلو، وعلي البناي.