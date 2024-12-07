السبت 7 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

بشيرات تُهدي الإمارات «البرونزية» في «طوكيو جراند سلام»

بشيرات تُهدي الإمارات «البرونزية» في «طوكيو جراند سلام»
7 ديسمبر 2024 14:00

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
حاكم عجمان يؤدي صلاة الاستسقاء
النصر ينفرد بقمة «دوري السلة»


أحرزت بشيرات خرودي، لاعبة منتخب الجودو، الميدالية البرونزية، في بطولة طوكيو جراند سلام، ضمن منافسات وزن تحت 52 كيلو جرام، عقب تفوقها على اليابانية «المخضرمة» تاكيو تشي رين، وخسرت بشيرات في نصف النهائي أمام نانكوتسوبون بطلة اليابان، إلا أنها فازت على جانج سيون بطلة كوريا الجنوبية، والمنغولية سورين بارام، واليابانية تاكيو رين.
وأشاد محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد الجودو، بحصول بشيرات خرودي على برونزية «طوكيو جراند سلام»، وقال «إنها خطوة مهمة في مشوار التأهل إلى (أولمبياد لوس أنجلوس 2028)، على أمل أن يواصل المنتخب الأول الإعداد لبطولة (باريس جراند سلام) في نهاية يناير المقبل، لحصد المزيد من النقاط»، مبدياً أسفه لعدم مشاركة نارمند بيان في وزن تحت 66 كجم، بسبب الإصابة بشد عضلي.

الإمارات
الجودو
اتحاد الجودو
محمد بن ثعلوب
اليابان
طوكيو
آخر الأخبار
بشيرات تُهدي الإمارات «البرونزية» في «طوكيو جراند سلام»
الرياضة
بشيرات تُهدي الإمارات «البرونزية» في «طوكيو جراند سلام»
اليوم 14:00
حاكم عجمان يؤدي صلاة الاستسقاء
علوم الدار
حاكم عجمان يؤدي صلاة الاستسقاء
اليوم 14:00
النصر ينفرد بقمة «دوري السلة»
الرياضة
النصر ينفرد بقمة «دوري السلة»
اليوم 13:55
ويمبانياما.. الإصابة أسفل الظهر
الرياضة
ويمبانياما.. الإصابة أسفل الظهر
اليوم 13:44
تأجيل مباراة إيفرتون وليفربول في «البريميرليج»
الرياضة
تأجيل مباراة إيفرتون وليفربول في «البريميرليج»
اليوم 13:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©