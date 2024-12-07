بشيرات تُهدي الإمارات «البرونزية» في «طوكيو جراند سلام»

أبوظبي (الاتحاد)



أحرزت بشيرات خرودي، لاعبة منتخب الجودو، الميدالية البرونزية، في بطولة طوكيو جراند سلام، ضمن منافسات وزن تحت 52 كيلو جرام، عقب تفوقها على اليابانية «المخضرمة» تاكيو تشي رين، وخسرت بشيرات في نصف النهائي أمام نانكوتسوبون بطلة اليابان، إلا أنها فازت على جانج سيون بطلة كوريا الجنوبية، والمنغولية سورين بارام، واليابانية تاكيو رين.

وأشاد محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد الجودو، بحصول بشيرات خرودي على برونزية «طوكيو جراند سلام»، وقال «إنها خطوة مهمة في مشوار التأهل إلى (أولمبياد لوس أنجلوس 2028)، على أمل أن يواصل المنتخب الأول الإعداد لبطولة (باريس جراند سلام) في نهاية يناير المقبل، لحصد المزيد من النقاط»، مبدياً أسفه لعدم مشاركة نارمند بيان في وزن تحت 66 كجم، بسبب الإصابة بشد عضلي.