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الرياضة

كوزمين جديد على أبواب ملاعبنا!

كوزمين جديد على أبواب ملاعبنا!
7 ديسمبر 2024 14:26

 
علي معالي (أبوظبي)

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يقترب مدرب روماني جديد من قيادة أحد الفرق في ملاعب الإمارات، خلال الفترة المقبلة، وهو كوزمين كونترا، الذي استقال من تدريب ضمك، عقب التعادل مع الفيحاء 2-2، ويحتل الفريق المركز العاشر وله 15 نقطة، مع نهاية «الجولة الـ13» من الدوري السعودي.
وبحسب المصادر الرومانية، يدرس كوزمين كونترا عرضاً من أحد أندية «دورينا».
وتولى كوزمين كونترا قيادة ضمك منذ مارس 2023، وأنهى الموسم الماضي في المركز العاشر وله 41 نقطة، وسبق له تدريب الاتحاد السعودي من أغسطس 2021 إلى يونيو 2022 ورحل بعد خسارته سباق لقب الدوري لمصلحة الهلال.
وكوزمين من مواليد 1975، وهو لاعب كرة قدم دولي سابق، لعب مع أندية أوروبية كبيرة مثل إيه سي ميلان الإيطالي وأتلتيكو مدريد الإسباني، وخاض مع منتخب رومانيا 73 مباراة وسجل 7 أهداف.

الإمارات
السعودية
رومانيا
الدوري السعودي
اتحاد جدة
الهلال السعودي
ضمك
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