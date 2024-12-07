مريم كريم بطلة كأس الشيخة فاطمة بنت مبارك للقدرة



عصام السيد (أبوظبي)

توجت الفارسة مريم علي كريم على صهوة الفرس «جولديكا فولي» لإسطبلات الكمدة، بلقب سباق كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، المخصص للإسطبلات الخاصة للقدرة للسيدات لمسافة 100 كلم، الذي أقيم في قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، بمشاركة 121 فارسة يمثلن مختلف الإسطبلات في الدولة.

وأقيم السباق بدعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، ونظمته قرية الإمارات العالمية للقدرة، بالتعاون والتنسيق مع اتحاد الفروسية والسباق.

وقدمت الفارسة مريم علي كريم أداء استثنائياً لتحتفظ باللقب الذي فازت به العام الماضي، لتمنح إسطبلات «الكمدة» الفوز الرابع على التوالي في هذا السباق، قاطعة المسافة الكلية البالغة 100 كلم على أربع مراحل، بزمن قدره 3:23:01 ساعة، بمعدل سرعة بلغ 29.55 كلم/ ساعة.

وجاءت في المركز الثاني الفارسة علياء عبيد الشامسي على صهوة «هاجو العزيز» لإسطبلات «بن داين» بزمن قدره 3:23:06 ساعة، فيما حلت في المركز الثالث الفارسة ليلى عبد العزيز الرضا على صهوة «تورفيسكو أوف جريدوس» لإسطبلات «إنجاز» بزمن قدره 3:23:44 ساعة.

وجاء السباق قوياً وسريعاً منذ الانطلاقة، وبدأ بوضوح حرص الفارسات على المنافسة على اللقب، وكالعادة شهدت المرحلة الأولى سرعات كبيرة للاستفادة من برودة الأجواء في الصباح الباكر وتحقيق أكبر قدر من التقدم.

وتمكنت البطلة من المحافظة على اللقب، بعد أن نجحت في تطبيق خطتها، حيث ظلت قريبة من خيول الصدارة خلال المراحل المختلفة، مع المحافظة على لياقة جوادها الذي منحها اللقب على الرغم من المنافسة المحتدمة في المرحلة الأخيرة.

وتوج الفائزات نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، رئيسة اتحاد رياضة المرأة، ومسلم العامري، مدير عام قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، ومحمد الحضرمي، مدير الفعاليات بالقرية، وعبد الرحمن الرميثي، مشرف القرية، ولارا صوايا.

وتوجه مسلم العامري بالشكر إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» على دعمها المستمر لفتاة الإمارات في كافة المجالات وخاصة في سباقات القدرة، وثمن دعم ورعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للقرية، وجميع السباقات التي تنظمها وتستضيفها، مما كان لذلك الأثر الكبير في تطور سباقات القدرة في الدولة.

وقال: سعدنا بإقامة هذا السباق الغالي وما قدمته الفارسات من أداء مميز منح روحاً عالية للتنافس وكان عنواناً للمكانة التي وصلت إليها الفارسات في هذه الرياضة النبيلة، نبارك للفائزات بالمراكز الثلاثة الأولى التتويج المستحق.

من جانبها، توجهت الفارسة مريم علي كريم بطلة السباق، بالشكر والتقدير لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» على دعمها ومساندتها لفتاة الإمارات، وإتاحة الفرصة للفارسات للمشاركة في سباق يحمل اسم سموها الغالي.

وأقيمت فعاليات مصاحبة للسباق تضمنت عرض منتجات تراثية، وألعاباً ترفيهية للأطفال شهدت تفاعلاً كبيراً وحماساً من المشاركين، نالت إعجاب الحضور.