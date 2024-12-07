حمدة القبيسي وصيفة سباق أكاديمية الفورمولا-1 الأول



أبوظبي (الاتحاد)

واصلت الإماراتية حمدة القبيسي تألقها في سباقات أكاديمية الفورمولا-1 بتحقيقها المركز الثاني خلال السباق الأول الذي أقيم على حلبة مرسى ياس، وقدمت سائقة فريق ريد بول أداءً مميزاً، حيث احتلت المركز الثاني بفارق ضئيل خلف بطلة الموسم، البريطانية آبي بولينج من فريق ألبين، التي سجلت فوزها الثامن في الموسم، في حين جاءت دوريان بين من فريق مرسيدس في المركز الثالث.

ويُعد هذا الإنجاز الأبرز لحمدة القبيسي هذا الموسم، متفوقة على مركزها الثالث الذي حققته في برشلونة، فيما أنهت شقيقتها آمنة القبيسي السباق في المركز الثامن اليوم، وتعود السائقات إلى الحلبة مساء اليوم لخوض السباق الثاني في تمام الساعة 8:15 مساءً.