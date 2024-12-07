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الرياضة

5 ميداليات حصاد «بناء الأجسام» في «العربية»

5 ميداليات حصاد «بناء الأجسام» في «العربية»
7 ديسمبر 2024 16:00


دبي (الاتحاد)
بارك الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس مجلس إدارة اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، للاعبين الفائزين في البطولة العربية التي أقيمت في مملكة البحرين بعد تحقيق لاعبي منتخبنا الوطني 5 ميداليات ملونة، وهي ثلاث ذهبيات وفضية وبرونزية، إضافة إلى لقب بطل الأبطال وبطاقة احتراف.
وفاز اللاعب عدنان البلوشي بالميدالية الذهبية في فئة تحت 175 سم ولقب بطل الأبطال في الكلاسيك بناء الأجسام ونال بطاقة احتراف، وعزز ذلك اللاعب يوسف الحمادي بفوزه بذهبية الكلاسيك بناء الأجسام في الطول 170 سم، كما فاز الحمادي أيضاً بذهبية وزن 70 كلجم في منافسات بناء الأجسام، وفاز اللاعب خالد بخيت بالميدالية الفضية لوزن 85 كلجم في بناء الأجسام، بينما نال اللاعب يوسف حسن برونزية الفيزيك لطول تحت 176 سم.
وثمن الشيخ عبدالله بن حمد جهود الجهازين الفني والإداري والتي ساهمت بتحقيق الفوز بالميداليات وتقديم مستويات مميزة، خصوصاً وأن البطولة الحالية جاءت متصلة مع البطولة الخليجية التي أقيمت في المملكة العربية السعودية، داعياً اللاعبين لمواصلة الجاهزية الفنية تمهيداً للمشاركة في البطولات المقبلة.
من جهته، عبر اللاعب عدنان البلوشي عن فخره بتحقيق إنجازات متميزة وسعادته للفوز ببطل الأبطال، واصفاً فوزه بذهبيتين متتاليتين في البطولتين الخليجية والعربية وفي غضون أسبوع تقريباً بالإنجاز، ومثمناً دعم اتحاد بناء الأجسام والأسرة الرياضية وعائلته الذي مهد للإنجازات.

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