«فيفا» يعلن مواعيد مباريات العين في كأس العالم للأندية



دبي (وام)

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم، مواعيد مباريات فريق العين، بطل دوري أبطال آسيا 2024 وممثل كرة القدم الإماراتية في كأس العالم للأندية،التي تقام في الولايات المتحدة من 15 يونيو إلى 13 يوليو 2025. وينافس العين في المجموعة السابعة بالبطولة، مع فرق مانشستر سيتي الإنجليزي والوداد المغربي ويوفنتوس الإيطالي.

ويلتقي العين في أولى مبارياته في مرحلة المجموعات، مع فريق يوفنتوس يوم الأربعاء 18 يونيو على ملعب أودي فيلد في واشنطن، في تمام الساعة السادسة من يوم الخميس بتوقيت الإمارات، ويخوض العين مباراته الثانية أمام مانشستر سيتي، يوم الأحد 22 يونيو على ملعب مرسيدس بنز في أتلانتا، في تمام الساعة السادسة من صباح يوم الاثنين بتوقيت الإمارات.

ويختتم العين مبارياته في مرحلة المجموعة بلقاء الوداد المغربي يوم الخميس 26 يونيو 2025، على ملعب أودي فيلد في واشنطن، في تمام الساعة الثانية عشرة من منتصف ليلة الجمعة.