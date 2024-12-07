إقبال جماهيري على فعاليات مهرجان السلع البحري



الظفرة (الاتحاد)



يواصل مهرجان السلع البحري بدورته الرابعة فعالياته البحرية والرياضية والتراثية وسط إقبال جماهيري كبير من الزوار بمختلف فئاتهم العمرية، ويعد المهرجان فرصة مثالية للتعرف على أهم ملامح البيئة البحرية، ويقدم تجربة متكاملة للزوار، بما يعزز من حضور التراث، ويسهم في صون الهوية الوطنية.

وضمن فعاليات المهرجان أقيمت منافسات السباحة بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، وفاز بالمركز الأول في فئة 400 متر «عام» محمد محمد عبده، وفي فئة 200 متر «عام»، وفئة 200 متر «مواطنين» حصل سعد الزعابي على المركز الأول في الفئتين، وفاز بالمركز الأول في فئة 100 متر «عام» صلاح الدين صباح، أما في فئة 100 متر «مواطنين» فكان المركز الأول من نصيب أحمد الحمادي، وفاز بالمركز الأول في فئة 50 متراً «عام» مصطفى عطية، وفي فئة 50 متراً «9-12» حصل يوسف العمر على المركز الأول.

وفي مسابقات الحرفيات فازت بخيتة حمد بالمركز الأول في مسابقة الغزل، وحلت في المركز الثاني سوده صالح، وكان المركز الثالث من نصيب عليا مبارك.

كما تتواصل المسابقات اليومية التي تقام ضمن فعاليات المهرجان ومن بينها بطولة السلع لصيد الشعري، ومسابقة صيد الأسماك للنساء، وبطولة الهدد، وبطولة كرة القدم الشاطئية، وبطولة الكرة الطائرة الشاطئية، وبطولة الكيرم، والدومينو، إلى جانب مسابقات الحرفيات والفنون الشعبية وغيرها من الفعاليات.

ويستقطب مسرح الفعاليات في مهرجان السلع البحري بدورته الرابعة جمهوراً من مختلف الأعمار يتفاعل مع فقراته التراثية والترفيهية.

ويقدم المسرح يومياً عدداً من الفعاليات والمسابقات التي تحظى بمتابعة واسعة من الجمهور، منها مسابقة أجمل زي تراثي التي تقام طيلة أيام المهرجان، ومسابقة الأسئلة التراثية للجمهور، وعدد من الورش التفاعلية التي تقدمها الجهات المشاركة في المهرجان، إلى جانب ذلك يستضيف المسرح حفلات غنائية يحييها نخبة من الفنانين، ولقيت حفلة الفنانة عريب التي أقيمت مساء أمس تفاعلاً واسعاً من جمهور المهرجان.

ويبرز مهرجان السلع البحري، ضمن الأنشطة التي يقدمها للزوار، اهتمامه الكبير بالجوانب الترفيهية والتعليمية للصغار، حيث يحظى الأطفال بمساحات واسعة في المهرجان، حيث يحتوي المهرجان على ركن مخصص لممارسة نشاط الرسم والتلوين والمهارات اليدوية التي تحمل طابع الترفيه والمتعة الذهنية، كما خصص مسرح المهرجان أغلب برامجه ومسابقاته وجوائزه اليومية لفئة الأطفال والزوار من مختلف الفئات العمرية.

ويعد ركن الألعاب متنفساً رائعاً للأطفال، في الهواء الطلق حيث يمنحهم الكثير من خيارات المتعة، عبر مجموعة من الألعاب الحركية التي تساعد الطفل على تفريغ طاقته ضمن أجواء آمنة.