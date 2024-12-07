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الرياضة

«277» و«نسناس» على قمة «مهرجان زايد» للصيد بالصقور

«277» و«نسناس» على قمة «مهرجان زايد» للصيد بالصقور
7 ديسمبر 2024 17:20

 
أبوظبي (الاتحاد)

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يختتم الأحد مهرجان الشيخ زايد للصيد بالصقور، والذي ينظمه نادي أبوظبي للصقارين.
وانطلقت البطولة بمشاركة عدد كبير من صقارة الإمارات، وبدأت بأشواط العامة الملاك، وفئة العامة المفتوح التي شهدت إقامة شوطين الأول للجير شاهين فرخ، وتُوج بلقبه الصقر «277» لعبد الله خلفان بطي القبيسي، وتبعه الصقر «51» لعبد الله خلفان بطي القبيسي أيضاً، والصقر «أر 03» لفريق دبي
واختتمت منافسات اليوم بشوط الجير تبع فرخ الذي تُوج بلقبه الصقر «نسناس» لراشد سعيد علي سرود ، وتبعه «الأورنجي» لراشد سعيد سرود أيضاً، و«أر 85» لفريق دبي.
وتختتم منافسات العامة المفتوح الأحد بشوطي الجير بيور فرخ و الجير قرموشة فرخ.
وشهدت الأيام الماضية إقبالاً كبيراً من جميع الفئات، خاصة الأطفال الصغار الذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية مع الصقور، والتعرف على تفاصيل رياضة الصيد بالصقور التي تعد من التراث الوطني الأصيل.

الإمارات
أبوظبي
مهرجان الشيخ زايد
الصيد بالصقور
نادي أبوظبي للصقارين
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