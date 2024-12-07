تألق «جلانت» و«كاتب» و«جيم» و«لاسدود» بمضمار جبل علي



محمد حسن (دبي)



خطف «جلانت بليد» لسموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، الأضواء خلال حفل السباق الرابع لمضمار جبل علي هذا الموسم، فيما لمع بريق «كاتب» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم في السباق الختامي، وانتزع «جيم» لإسطبلات العجبان، لقب كأس الوثبة للخيول العربية، فيما تُوج «لاسدود» لشادويل بلقب الشوط الرئيس «عيد الاتحاد الـ 53»، وشهد الحفل ثنائية للمدرب بوبات سيمار، والفارس تاج أوشي.

وشارك في الحفل الذي تألف من 7 أشواط، 62 خيلاً، فيما بلغت الجوائز 556 ألف درهم.

وجاء فوز «جلانت بليد» بإشراف سالم بن غدير، وقيادة بيرناندو بينيرو، في الشوط الثاني لمسافة 1400 متر على لقب «الشعفار للاستثمار ستيكس» البالغ إجمالي جوائزه 72 ألف درهم، وسجل البطل 1:26:73 دقيقة.

وتفوق «كاتب» بإشراف مايكل كوستا، وقيادة بن كوين، في ختام الحفل بالشوط السابع «الغاف ستيكس» لمسافة 1800 متر «تكافؤ» البالغ إجمالي جوائزه 80 ألف درهم، وسجل البطل 1:51:33دقيقة.

وافتتح الحفل «جيم» بإشراف عبد الله الحمادي، وقيادة دانيال تودهوب، الذي تُوج بلقب الشوط الأول لمسافة 1600 متر، سباق «كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة» البالغ إجمالي جوائزه 80 ألف درهم، وسجل البطل 1:50:43دقيقة.

وفاز «لاسدود» لشادويل، بإشراف بوبات سيمار، وقيادة تاج أوشي، في الشوط الخامس والرئيسي «عيد الاتحاد الـ 53 ستيكس» لمسافة 1600 متر البالغ إجمالي جوائزه 96 ألف درهم، برعاية شادويل، وسجل البطل 1:38:01دقيقة.

وانتزع «هارفيست جولد» لجيلوم جيرو، بإشراف اليس جين، وقيادة الكساندر دي سلفا، لقب الشوط الثالث لمسافة 1200 متر «جائزة سباق السرعة للخيول المبتدئة» البالغ إجمالي جوائزه 60 ألف درهم، برعاية سلسلة الإمارات لسباقات السرعة، وسجل البطل 1:15:08دقيقة.

وحلق «بيلي ويبستر» بإشراف دوج واتسون وقيادة بات دوبس بلقب «كأس طيران الإمارات» في الشوط الرابع لمسافة 1000 متر البالغ إجمالي جوائزه 96 ألف درهم، وسجل البطل 1:00:04 دقيقة.

وحصد «ميوزكال دانسر» لأبو بكر كادورا، بإشراف بوبات سيمار، وقيادة تاج أوشي، لقب سباق بنك دبي التجاري ستيكس في الشوط السادس لمسافة 1600 متر البالغ إجمالي جوائزه 72 ألف درهم، وسجل البطل 1:38:08 دقيقة.