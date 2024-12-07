مكلارين يطلق «الإنذار» في سباق «الصانعين»



أبوظبي (د ب أ)



وجه فريق مكلارين إنذاراً شديد اللهجة بأنه يسعى للفوز بلقبه الأول في «فئة الصانعين» في بطولة العالم لسباقات سيارات «الفورمولا-1»، منذ 26 عاماً، عندما تصدر سائقا الفريق الأسترالي أوسكار بياستري والبريطاني لاندو نوريس، التجربة الحرة الثالثة لسباق جائزة أبوظبي، آخر سباقات الموسم الحالي.

ويتصدر مكلارين ترتيب فئة الصانعين بفارق 21 نقطة أمام فيراري، مع تبقي 44 نقطة يمكن حصدها.

وكانت آخر مرة توج فيها مكلارين بلقب فئة الصانعين في 1998، فيما كانت آخر مرة توج فيها فيراري باللقب في 2008 .

وتواجد سائقا فيراري، الإسباني كارلوس ساينز، تشارلز لوكلير، من موناكو، في المركزين الخامس والتاسع على الترتيب، ويتعين على لوكلير الالتزم بعقوبة التراجع عشرة مراكز في السباق الذي يقام الأحد.

وكان نوريس وبياستري تصدرا التجربة الحرة الثانية الجمعة، وكرروا الأمر نفسه، ولكن بشكل معكوس السبت.

وسجل بياستري أسرع زمن للفة، بلغ دقيقة و433: 23 ثانية على مضمار ياس البالغ طوله 5281 كيلومتراً، متفوقاً على نوريس بفارق 193: 0 ثانية.

وجاء البريطاني لويس هاميلتون، سائق مرسيدس، في المركز الثالث في السباق الأخير له مع مرسيدس، حيث سيترك الفريق بعدما قضى معه 12 عاماً للانتقال لفيراري، حيث سيحصل على مكان ساينز.

وتواجد الهولندي ماكس فيرستبان، سائق ريد بول، الذي توج بلقب بطولة العالم للمرة الرابعة على التوالي قبل أسبوعين في سباق جائزة لاس فيجاس الكبرى، في المركز الرابع.