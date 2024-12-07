ريال مدريد يفتقد مهاجمه أمام جيرونا



مدريد (أ ف ب)

يغيب المهاجم الدولي البرازيلي رودريجو عن مباراة فريقه ريال مدريد ضد مضيفه جيرونا السبت في الدوري الإسباني لكرة القدم، بحسب ما أكد فريقه.

وكان رودريجو (23 عاماً)، العائد أخيراً بعد إصابة بفخذه الأيسر، آخر المستبعدين من تشكيلة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، وذلك بعد معاناته من أوجاع عضلية بقدمه اليسرى، بحسب الصحف الإسبانية.

ويتوقع أن يقود الفرنسي كيليان مبابي هجوم حامل اللقب الذي يحتل المركز الثاني راهناً في الترتيب وراء غريمه برشلونة، أمام الإنجليزي جود بيلينجهام، والمغربي إبراهيم دياز.

يفتقد الفريق الملكي أيضاً البرازيلي الآخر فينيسيوس جونيور، ثاني ترتيب الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، والذي سيعود على الأرجح لمواجهة الثلاثاء ضد أتالانتا الإيطالي في دوري أبطال أوروبا الذي يحمل لقبه فريق العاصمة.