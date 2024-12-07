الدوري الأميركي يحاكي الموسم الأوروبي



كارسون (أ ف ب)

تدرس رابطة الدوري الأميركي لكرة القدم إجراء تعديل جذري في «روزنامة» البطولة، لتحاكي الموسم الأوروبي الذي يمتد من الخريف إلى الربيع، وهي خطوة ثورية ستخالف تقاليد دامت نحو 50 عاماً في أميركا الشمالية.

قال مفوض الرابطة دون جاربر قبيل مباراة نهائي كأس الدوري السبت في لوس أنجلوس للصحفيين، إن الرابطة تفكر في هذا التغيير «أكثر من أي وقت مضى»، مشيراً إلى أن أي تغيير من هذا النوع سيكون معقداً.

وأفادت تقارير صحفية أن الرابطة تدرس إمكانية بدء الموسم في بداية أغسطس، قبل أخذ استراحة طويلة في منتصف الموسم، ثم استئناف اللعب في فبراير مع إقامة المباريات النهائية في مايو.

يسمح هذا التغيير للدوري الأميركي بالتوافق بشكل أكثر فاعلية مع الرزنامة العالمية، وفي الوقت عينه قد يمنح الأدوار الإقصائية «بلاي أوف» مزيداً من الاهتمام في وسائل الإعلام الأميركية.

في الوقت الحالي، تتنافس مرحلة الحسم في الدوري مع أكثر الرياضات مشاهدة في أميركا الشمالية، مثل الدوري الوطني لكرة القدم الأميركية (أن أف أل)، وكذلك بطولة البيسبول وبداية الدوري الأميركي لكرة السلة (أن بي ايه).

وسيمثّل الانتقال إلى روزنامة تمتد من الخريف إلى الربيع سابقة لأول مرة في كرة القدم الاحترافية في أميركا الشمالية التي كانت تُلعب في الغالب خلال أشهر الصيف منذ انطلاق الدوري الأميركي ودوري كرة القدم الأميركي الشمالي الذي سبقها.

قال جاربر «أعتقد أنه قد نكون الدوري الوحيد أو أحد الدوريين الوحيدين في العالم الذي يعمل وفقا لهذا الجدول، ولكن الأمر معقد، نحن نعمل عبر ثلاث مناطق زمنية، ونعتمد على عوامل جوية متعددة، نحن نسافر عبر قارة، وإجراء هذه التغييرات أمر يجب أن نكون فيه حذرين للغاية.

وقال مصدر لوكالة فرانس برس، إن المناقشات قد تجاوزت مقر الرابطة، إذ حصلت استشارات موسعة مع مجموعة من الأطراف الرئيسية في الدوري، مثل الرعاة والشريك الأساسي في البث (آبل تي في)، بالإضافة إلى أندية.