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الرياضة

مارتي يحتفل بفوزه الأول في «الفورمولا-2»

مارتي يحتفل بفوزه الأول في «الفورمولا-2»
7 ديسمبر 2024 18:46

 
أبوظبي (الاتحاد)

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قدم الإسباني جوسيب مارتي، سائق فريق «كامبوس ريسينج»، أداءً مثالياً، ليحصد أول انتصار له في «الفورمولا-2»، متقدماً على جابرييل بورتوليتو الذي عزز موقعه في الصدارة في سباق حلبة مرسى ياس.
وسيطر مارتي على مجريات السباق منذ اللفة الأولى بعد انطلاقة مثيرة، متقدّماً بفارق 2.286 ثانية عن بورتوليتو، لينضم إلى قائمة تضم 17 فائزاً مختلفاً في سباقات البطولة لهذا الموسم، فيما احتل السائق بول آرون من فريق «هايتك» المركز الثالث.
وبهذه النتيجة، يدخل بورتوليتو، سائق فريق «إنفيكتا ريسينج»، سباق الأحد الختامي بفارق 5.5 نقاط عن أقرب منافسيه على اللقب، إسحق حجار، الذي أنهى السباق في المركز السادس.

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مرسى ياس
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