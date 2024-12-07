«نصف الفرق» تعتمد على «المواهب الصاعدة»



أبوظبي (الاتحاد)

يعتمد نصف فرق «الفورمولا-1» على المواهب الصاعدة، مع انضمام 4 سائقين مبتدئين إلى بطولة العالم لـ «الفورمولا-1» موسم 2025، وتوقع انضمام سائق خامس.

يُعد الإيطالي أندريا كيمي أنتونيللي أبرز الوافدين الجدد إلى «الفورمولا-1»، حيث يشغل مقعد مرسيدس الذي تركه البطل العالمي لويس هاميلتون، والذي يخوض آخر سباق له مع الفريق في أبوظبي قبل انتقاله إلى فيراري.

ويتمتع أنتونيللي «18 عاماً»، بسجل مبهر في مسيرته المبكرة، والتي فاز خلالها ببطولتي أوروبا للكارتينج، وانتقل بسرعة إلى سباقات السيارات أحادية المقعد، منتزعاً بطولتي «الفورمولا-4» إيطاليا وألمانيا عام 2022، وتابع تفوقه بحصد ببطولتي «الفورمولا» الإقليمية لكل من أوروبا والشرق الأوسط عام 2023.

وانضم إلى برنامج السائقين الشباب لدى مرسيدس، وتجاوز خطوة «الفورمولا-3» التقليدية مباشرة إلى «الفورمولا-2» بفضل أدائه المتميز، إلى جانب تطلعات مرسيدس لتطويره ليصبح سائقاً أساسياً في «الفورمولا-1»، وهو ما تحقق في أغسطس 2024.

وأظهر السائق الشاب موهبته وسرعته خلال مشاركته في بعض جلسات التجارب الحرة لهذا العام، ويشكل تحدياً جديداً لقائد الفريق الجديد جورج راسل في موسم 2025.

يُعد أوليفر بيرمان، المنتمي إلى أكاديمية فيراري، من السائقين أصحاب الموهبة الواعدة، وحل بديلاً في ثلاثة سباقات هذا الموسم، حيث شارك مع فيراري في جائزة السعودية الكبرى، وحقق المركز السابع، ومع هاس في أذربيجان، حيث حل في المركز العاشر، ليصبح أول سائق في عالم «الفورمولا-1» يسجل نقاطاً مع فريقين مختلفين في موسم واحد، وتابع البريطاني أداءه القوي في جولة البرازيل، وحل في المركز الـ 12، وينضم إلى صفوف هاس، بجانب الفرنسي إستيبان أوكون في 2025، على متن السيارة التي أظهرت تقدماً في النصف الثاني من الموسم الحالي.

يحصل البرازيلي جابرييل بورتوليتو، الفائز ببطولة «الفورمولا-3» لعام 2023 والمتصدر الحالي لـ «الفورمولا-2»، على فرصته الأولى في «الفورمولا 1» مع ساوبر. وعلى الرغم من تحديات الفريق في موسم 2024، فإن التركيز ينصب على موسم 2026، عندما يصبح الفريق الممثل الرسمي لمصنع أودي، ويأمل في المنافسة القوية مع اعتماد القوانين الجديدة للبطولة.

يستعد الأسترالي جاك دوهان لظهوره الأول مع فريق ألبين، بعد أن شغل دور السائق الاحتياطي لمدة عامين، ويحل محل إستيبان أوكون في سباق أبوظبي هذا العام، ويبدأ موسم 2025 بجانب بيير جاسلي.

قدم دوهان أداءً قوياً في الاختبارات الخاصة وجلسات التجارب على مدار السنوات الثلاث الماضية، مما يجعله جاهزاً لتعزيز مكانة ألبين في البطولة، خاصة مع الانتقال إلى محركات مرسيدس في 2026.

نجح الأرجنتيني فرانكو كولابينتو في إثارة الإعجاب منذ انضمامه إلى ويليامز في منتصف موسم 2024، ومع توقيع الفريق مع كارلوس ساينز، بجانب أليكس ألبون، يبحث كولابينتو عن مقعد دائم لموسم 2025، وقد يجد فرصته مع فريق ريد بول أو الفريق الرديف له، مما يعزز مكانته نجماً صاعداً في أميركا الجنوبية.