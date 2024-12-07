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الرياضة

بطولة تحدي الحبتور الدولية لتنس السيدات تصل محطة الختام

بطولة تحدي الحبتور الدولية لتنس السيدات تصل محطة الختام
7 ديسمبر 2024 20:07

دبي (الاتحاد) 

 

تختتم يوم غد الأحد النسخة الـ 27 من بطولة تحدي الحبتور الدولية لتنس السيدات لفئتي الفردي والزوجي وتأهل إلى نهائي «الزوجي» الثنائي المصنف الأول على البطولة المكون من التشيكية انستازيا ديبويك والروسية انستازيا تيخونوفا عقب فوزه على حساب الزوجي المكون من الروسية تاتانيا روزوروفا والكرواتية تارا ورث بمجموعتين دون رد.

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وعلى صعيد الفردي، تأهلت إلى نهائي البطولة البريطانية جودي باريتش على حساب الصاعدة البلجيكية بصوفيا كوستولسووبمجموعتين دون رد بعد مباراة مثيرة استمرت ساعة و32 دقيقة لتصبح جودي طرفا في النهائي.
وكما هو معروف، فإن اللاعبة التي سوف تحصل على المركز الأول سوف تنال 100 نقطة في تصنيف الاتحاد الدولي سواء الزوجي أو الفردي، أما صاحبات المركز الثاني، فسوف يحصلن على 65 نقطة، أما الجائزة المالية فسوف تحصل الفائزة في الفردي على مبلغ 15.239 ألف دولار، وتحصل الوصيفة على 8.147 ألف دولار.
من ناحيته، أشاد ليث العاني، رئيس حكام البطولة بمراقبي الخطوط الذين بذلوا جهوداً كبيرة ولم يشعر أحد بهم لعدم وجود أخطاء تذكر، وهم 14 شخصاً يمثلون خمسة جنسيات، حيث استعانت اللجنة المنظمة بطاقم حكام فلبيني يضم كلاً من ماريو ديريرا وجوناثان كاميرو رويل مورينو ودل مونتيليتو وادن البينو واين اسيفان وادجاردو ديليون وصمويل جليفيو، إلى جانب طاقم عراقي يضم ثلاثة حكام خط هم هاشم محسن وعلي كاظم وقصير قصاب، معهم المصري أحمد عبد الفتاح، والتونسية سارة براهم والصيني، وجاكسي هانج.

التنس
بطولة الحبتور الدولية لتنس السيدات
تنس السيدات
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