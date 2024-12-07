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الرياضة

«الشارقة الرياضي» يثمن مكرمة سلطان القاسمي بإنشاء بحيرة للرياضات المائية في كلباء

«الشارقة الرياضي» يثمن مكرمة سلطان القاسمي بإنشاء بحيرة للرياضات المائية في كلباء
7 ديسمبر 2024 21:00

الشارقة (الاتحاد)
أعرب عيسى هلال الحزامي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، عن أسمى آيات الشكر والتقدير لمقام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بمناسبة مكرمة وتوجيه سموه بإنشاء بحيرة لممارسة الرياضات البحرية في مدينة كلباء، مبيناً أنها إضافة مهمة ومميزة وستتكفل بنقلة كبيرة على صعيد ممارسة الرياضات البحرية في درة الساحل الشرقي التي أصبحت تتمتع ببنية تحتية ممتازة وإمكانات رياضية متفوقة.
وأضاف أن البحيرة التي سيتم إنشاؤها ستعزز الواجهة البحرية لكلباء وتفتح لها الباب لتنظيم واستضافة العديد من البطولات التي يهواها الشباب كالدراجات المائية والزوارق السريعة، مؤكداً أن الرؤية البعيدة لسموه تكفل للرياضيين في الشارقة كل ما يطمحون إليه في ممارسة هواياتهم والتميز فيها.
وتقدم خالد جاسم المدفع، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، بوافر الشكر والامتنان لصاحب السمو حاكم الشارقة، مؤكداً أن البحيرة ستصنع رافداً رياضياً جديداً على الساحل الشرقى، وستحقق لكلباء مزيداً من الرواج السياحي لأن الرياضات البحرية لها جمهورها وتجذب الشباب في مختلف دول العالم.
وأضاف أن هذه المكرمة الجديدة من صاحب السمو حاكم الشارقة، راعي الرياضة والرياضيين، تعتبر أقوى دافع لبذل قصارى الجهود في قطاع الرياضات البحرية من أجل ترجمة هذا الاهتمام إلى نتائج وإنجازات باسم الإمارة.

 

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