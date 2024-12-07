بورتوليتو يقترب من لقب «فورمولا-2»



أبوظبي (الاتحاد)



شهد موسم 2024 من بطولة «الفورمولا-2» التابعة للاتحاد الدولي للسيارات العديد من التقلبات وتعدُد المتنافسين على لقب البطولة على امتداد مراحلها، ومع الجولة الختامية التي تستضيفها حلبة مرسى ياس، تحتدم المنافسة بين سائقين، حجز أولهما موقعه على شبكة انطلاق «الفورمولا-1» لموسم 2025، فيما لا يزال غريمه يسعى لتأمين ترقيته إلى مصاف «الفورمولا-1».

وكان ثبات الأداء مفتاح صعود بورتليتو على سلم ترتيب «الفورمولا-2» لهذا الموسم، وذلك على غرار ما تمكن من تحقيقه في موسم 2023 لبطولة «الفورمولا-3»، ولاقى البرازيلي الشاب، الذي ينضم إلى فريق ساوبر الموسم القادم، صعوبات مع انطلاقة الموسم مع اضطراره للانسحاب في ثلاث مرات متتالية، أولها في سباق جدة الرئيسي، وتبعها الخروج في سباقي أستراليا، مما أعاق قدرته على تحقيق الزخم في بداية الموسم.

ومع ذلك، كانت ارتدادة بورتوليتو مثيرة للإعجاب، إذ حقق الفوز في السباقات الرئيسية على حلبتي زانفورت ومونزا، وبرز أداؤه في مونزا بشكل خاص، حيث تمكن من تحقيق الفوز بعد انطلاقه من المركز الأخير على شبكة الانطلاق، ليواصل البرازيلي الشاب وسائق فريق إنفيكتا رايسينج المنافسة بشراسة على لقب البطولة، ويعد بوتوليتو من أصحاب المواهب الواعدة، ويسعى للسير على خطى شارل لوكلير وجورج راسل وأوسكار بياستري وتحقيق الفوز ببطولتي «الفورمولا-3» و«الفورمولا-2» في عامين متتاليين سائقاً مبتدئاً، قبل أن يركز اهتمامه على مشاركته في منافسات «الفورمولا-1».

ويعد الفرنسي إيزاك هاجار أقرب منافس لبورتوليتو على لقب الفورمولا2، وعاش السائق التابع لأكاديمية ريد بول حظوظاً متناقضة مع منافسه، إذ حقق الفوز بأربعة سباقات رئيسية، وهو أكثر من أي سائق آخر، وبدا أنه في طريقه للفوز باللقب في المراحل الأولى من الموسم، لكن الفرنسي الشاب الذي يقود سيارة فريق كامبوس للسباقات، تمكن من حصد النقاط في ثلاثة فقط من السباقات العشرة الأخيرة قبل فترة التوقف الطويلة وعودة المنافسات في سباقي قطر وأبوظبي، وفي حال تمكن هاجار من العودة إلى المنافسة في عطلة هذا الأسبوع والحصول على اللقب، فسيكون بالتأكيد قد ثبت حقه في تخرجه إلى «الفورمولا-1» مع «آر بي»، فريق ريد بول الشقيق.

وعانى فريق بريما رايسينج الإيطالي، الذي عادة ما ينافس على بطولة الفرق وينتج العديد من سائقي «الفورمولا-1»، في إعداد سيارة «الفورمولا-2» الجديدة لموسم 2024، ولم يتمكن سائقاه، أندريا كيمي أنتونيلي وأوليفر بيرمان، اللذان يتجهان إلى «الفورمولا-1» العام المقبل، من إظهار كامل قدراتهما.

وكان فوز أنتونيلي في سباقين رئيسيين، وفوز بيرمان في سباقي السبرينت هو المجموع الكلي لنجاح الفريق في عام 2024، ومع ذلك، يأمل الفريق في إنهاء موسمه بقوة هذا الأسبوع، مثل العام الماضي عندما فاز فريدريك فيستي بسباق السرينت في حلبة مرسى ياس.