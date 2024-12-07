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الرياضة

نوريس «أول المنطلقين» في «جائزة أبوظبي»

نوريس «أول المنطلقين» في «جائزة أبوظبي»
7 ديسمبر 2024 20:19

 
مصطفى الديب (أبوظبي)

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حسم لاندو نوريس، سائق مكلارين مركز أول المنطلقين بجائزة أبوظبي الكبرى، السباق الختامي لموسم بطولة العالم لسباقات «الفورمولا-1» للسيارات، متفوقاً على زميله في الفريق أوسكار بياستري الذي ينطلق من المركز الثاني، ما يعزز فرص الفريق في حسم لقب الصانعين للمرة الأولى منذ 1998.
وحقق السائق البريطاني مركز أول المنطلقين بفارق 0.209 ثانية أمام زميله الأسترالي.
وقال نوريس «نريد الفوز، أريد الفوز» نعرف ما علينا فعله» الأحد لدينا فرصة جيدة»، واصفاً اليوم بأنه مثالي، ويتصدر مكلارين الترتيب العام بفارق 21 نقطة أمام فيراي أقرب منافسيه.
وجاء كارلوس ساينز وشارل لوكلير سائقا فيراري، في المركزين الثالث والـ14 على الترتيب، وفرض المنظمون على لوكلير عقوبة التراجع عشرة مراكز عند الانطلاق في سباق الأحد.
وقال ساينز بشأن حظوظ فيراري «أعتقد أن الأمر صعب جداً، مهمة مستحيلة قبل بداية الجائزة الكبرى، وكنا نعرف أن الأمر سيكون صعباً، ولكن حتى نهاية سباق الأحد، كل الأمور واردة».
وحل هالكنبرج سائق هاس في المركز الرابع، بينما ينطلق ماكس فيرستابن سائق رد بول وبطل العالم أربع مرات من المركز الخامس.
واحتل بيير جاسلي سائق ألبين المركز السادس، متفوقاً على جورج راسل سائق مرسيدس في المركز السابع، وفرناندو ألونسو سائق أستون مارتن في المركز الثامن، وفالتيري بوتاس سائق ساوبر في المركز التاسع، فيما قد يكون سباقه الأخير في البطولة، وجاء سيرجيو بيريز سائق رد بول في المركز العاشر.
وينطلق لويس هاميلتون بطل العالم سبع مرات في سباقه الأخير مع مرسيدس قبل الانتقال إلى فيراري من المركز الـ 18، بعدما أفسد حاجز بلاستيكي مكسور لفته.
وقال هاميلتون أنجح السائقين على حلبة بني ياس برصيد خمسة انتصارات «لم نتمكن من التعويض، لا يمكنك فعلاً، لكن هذا واقع الأمر، وبذلنا قصارى جهدنا، بذلت قصارى جهدي، كانت السيارة بحالة جيدة، سارت كل التجارب الحرة بصورة جيدة، وكنت متفوقاً على زميلي طوال التجارب، لكن في التجارب التأهيلية، أعتقد أننا كفريق لم نقدم أداءً جيداً على مستوى التوقيت». 

 

الإمارات
حلبة مرسى ياس
جزيرة ياس
الفورمولا-1
بطولة العالم للفورمولا-1
جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1
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