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الرياضة

بطولة الصيد للنساء في «مهرجان السلع» تدعم الهلال الأحمر

بطولة الصيد للنساء في «مهرجان السلع» تدعم الهلال الأحمر
7 ديسمبر 2024 20:41

 
منطقة الظفرة (الاتحاد)

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أقيم مزاد خيري لبيع حصيلة الأسماك اليومية في بطولة الصيد للنساء التي تقام ضمن فعاليات مهرجان السلع البحري بدورته الرابعة، بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث ونادي أبوظبي للرياضات البحرية على شاطئ مدينة السلع في منطقة الظفرة، ويختتم الأحد.
ويذهب ريع المزاد الخيري إلى هيئة الهلال الأحمر الإماراتي التي ستقوم بدورها بتحويل التبرعات لتقديم المعونة والمساعدات إلى المجتمعات المعوزة والأشخاص المحتاجين في كل أنحاء العالم.
وتمثلت آلية المزاد في عرض أصناف عدة من الأسماك للبيع في موقع المهرجان، ومن ترسو عليه مزايدة الشراء من جمهور المهرجان والمشاركين يتوجه للتبرع بقيمة الأسماك لهيئة الهلال الأحمر المتواجدة في الموقع نفسه، ويمكن للمشتري اختيار نوعية التبرع التي تشمل الطرود الغذائية والصحية، والمشاركة في حملة الشتاء، وقافلة العطاء، والتبرعات الإغاثية، أو المساهمة في مساعدة الحالات الإنسانية، أو شراء الصكوك مثل الصك التعليمي، والصك الطبي، وصك سقيا الماء.
وسجل المزاد من حصيلة أسماك اليوم الثالث في بطولة الصيد لفئة النساء، مبلغاً وقدره 2700 درهم، ذهبت لدعم الأعمال الخيرية للهلال الأحمر.
وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص اللجنة المنظمة للمهرجان على تعزيز ثقافة العمل الخيري في فكر ووجدان الإنسان الإماراتي، لتشكل موروثاً اجتماعياً متناقلاً عبر الأجيال، وتعكس أصالة وثقافة شعب الإمارات وتأصل وتجذر فضيلة الأعمال الخيرية. 

الإمارات
أبوظبي
مهرجان السلع البحري
نادي أبوظبي للرياضات البحرية
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