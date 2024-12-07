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الرياضة

البايرن يهرب بصدارة «البوندسليجا»

البايرن يهرب بصدارة «البوندسليجا»
7 ديسمبر 2024 20:43

 
برلين (د ب أ)

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واصل بايرن ميونيخ الابتعاد بصدارة دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم «البوندسليجا» بفوزه على ضيفه هايدنهايم 4-2 بالمرحلة الثالثة عشرة.
وتقدم باير ليفركوزن حامل اللقب من وصافة جدول الترتيب؛ بفضل فوزه على ضيفه سانت باولي 2-1، تزامناً مع تعادل مع اينتراخت فرانكفورت مع ضيفه أوجسبورج 2-2.
وفي باقي المباريات فاز فيردر بريمن على مضيفه بوخوم 1-صفر، ولايبزج على مضيفه هولشتاين كيل 2 - صفر.
ورفع البايرن رصيده في الصدارة إلى 33 نقطة، بفارق ست نقاط عن فرانكفورت الوصيف، وسبع نقاط عن ليفركوزن صاحب المركز الثالث.
وعلى ملعب أليانز أرينا، أنهى بايرن شوط المباراة الأول متقدماً بهدف، قبل أن يشهد الشوط الثاني تسجيل خمسة أهداف.
وافتتح دايوت أوباميكانو التسجيل للنادي البافاري في الدقيقة 18، ثم تعادل ماتياس هونساك لهايدنهايم في الدقيقة 50، وبعدها بست دقائق سجل جمال موسيالا الهدف الثاني لأصحاب الأرض.
وأحرز ليون جوريتسكا الهدف الثالث لبايرن في الدقيقة 84، وبعدها بدقيقة واحدة سجل نيكلاس دوريتش الهدف الثاني لهايدنهايم، قبل أن يتفوق موسيالا على نفسه، ويسجل الهدف الثاني له والرابع للنادي البافاري في الثواني الأخيرة.

الدوري الألماني
البوندسليجا
بايرن ميونيخ
باير ليفركوزن
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