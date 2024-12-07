«ضربة موجعة» لميلان!



روما (أ ب)



أصبح كريستيان بوليسيتش نجم خط وسط منتخب أميركا ونادي ميلان الإيطالي مهدداً بالغياب لعدة أسابيع بسبب الإصابة في ربلة الساق (السمانة). وغادر بوليسيتش الملعب خلال الشوط الأول من المباراة التي خسرها ميلان أمام مضيفه أتلانتا 1-2، وسيخضع لأشعة الرنين المغناطيسي الاثنين لتحديد حجم إصابته.

وعلى الأرجح سيغيب بوليسيتش عن مباراة ميلان أمام ريد ستار بلجراد الصربي في دوري أبطال أوروبا الأربعاء المقبل، كما قد يغيب عن مواجهتي جنوه وفيرونا بالدوري الإيطالي.

ويعتبر بوليسيتش أحد أهم ركائز ميلان هذا الموسم، حيث سجل خمسة أهداف، وقدم أربع تمريرات حاسمة بالدوري الإيطالي، بجانب تسجيله ثلاثة أهداف في دوري الأبطال.